Une femme a trouvé la mort suite à l’effondrement mardi après-midi d’une maison au centre-ville de Boussaâda (M’sila), a indiqué un communiqué de la direction locale de la Protection civile.

"Cet accident a fait un mort, une femme qui a rendu l’âme à l’hôpital Rezig El Bachir de la wilaya déléguée de Boussaâda, succombant à ses blessures", selon la même source qui a ajouté qu’"une autre personne se trouve toujours sous les décombres et les efforts des agents d'intervention de la Protection civile se poursuivent pour la dégager".

L’évacuation de la victime décédée a été effectuée par les agents de l’unité secondaire de la Protection civile de Boussaâda, a-t-on fait savoir.

L’opération de retrait de la victime bloquée sous les décombres se poursuit, a conclu le document.

Le procureur de la République ordonne l’ouverture d’une enquête

Le procureur de la République près le tribunal de la wilaya déléguée Boussaâda (M’Sila) a ordonné l’ouverture d’une enquête approfondie dans l’incident de l’effondrement d’une maison familiale située au centre-ville de Boussaâda, selon un communiqué parvenu mardi de la Cour de justice de M’Sila.

Conformément aux dispositions de l’article 11 du code de procédures pénales et suite à l’effondrement d'une maison située au boulevard Omar Dris à la cité "El Hadhaba" au centre-ville de Boussaâda ayant causé la mort d’une femme et des blessures à son époux et leurs enfants et ce, parallèlement aux travaux de d’excavation effectués par leur voisin, le procureur de la République près le tribunal de Boussaâda s’est déplacé sur place avec les éléments de la police judiciaire territorialement compétents, selon le communiqué.

Après avoir effectué les constatations et les inspections nécessaires, le procureur de la République près le tribunal de Boussaâda a décidé l’ouverture d’une enquête préliminaire approfondie pour déterminer les causes et circonstances de l’incident et déterminer avec précision la responsabilité pénale, indique le communiqué.