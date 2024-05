La sonde lunaire chinoise Chang'e-6 est entrée avec succès en orbite circumlunaire, a indiqué mercredi l'Administration nationale de l'espace de Chine (ANEC).

"Mercredi à 10h12 (heure de Pékin), la sonde a effectué avec succès un freinage à proximité de la Lune avant d'entrer en orbite circumlunaire", selon l'ANEC.

Le freinage proche de la Lune est une action de contrôle orbital crucial pour la sonde durant son vol, lui permettant de maintenir une vitesse relative inférieure à la vitesse de libération de la Lune, de sorte qu'elle puisse être capturée par la force gravitationnelle de la Lune et tourner autour d'elle.

Avec le soutien du satellite relais, Queqiao-2, Chang'e-6 ajustera plus tard l'altitude et l'inclinaison de son orbite autour de la Lune pour effectuer la séparation entre la combinaison orbiteur-capsule de retour et la combinaison de l'atterrisseur et du module d'ascension.

Après cela, la combinaison de l'atterrisseur et du module d'ascension effectuera un atterrissage en douceur dans le bassin pôle Sud-Aitken afin de collecter des échantillons sur la face cachée de la Lune et d'assurer la mission de retour comme prévu.

Le décollage du vaisseau Starliner de Boeing repoussé au 17 mai (Nasa)

Le premier vol avec équipage du vaisseau Starliner de Boeing a été repoussé au 17 mai, a annoncé mardi la Nasa, au lendemain d'un report décidé juste avant le décollage en raison d'un problème technique.

Une tentative de décollage pourrait avoir lieu "pas avant 18H16, le vendredi 17 mai", le temps de faire une réparation, a écrit l'agence spatiale américaine dans un communiqué.

Lundi, le vaisseau Starliner de Boeing devait, enfin et pour la première fois, décoller avec des astronautes à bord, direction la Station spatiale internationale, et ainsi rejoindre le club très privé des vaisseaux spatiaux ayant transporté des humains.

Mais environ deux heures avant l'heure prévue de lancement, et alors que les deux astronautes américains étaient installés dans la capsule, le décollage a été annulé: une anomalie a été identifiée sur une valve de la fusée Atlas V qui doit propulser la capsule Starliner en orbite.

Dans la soirée, la date du vendredi 10 mai a été évoquée pour un décollage.

Mais des analyses supplémentaires ont montré que la valve en question doit en fait être remplacée, un travail qui nécessite que la fusée soit ramenée dans son hangar.

Les deux astronautes, Butch Wilmore et Suni Williams, vont rester isolés en attendant, a précisé la Nasa.

Boeing joue gros sur cette ultime mission test, qui doit lui permettre de démontrer que son vaisseau est sûr avant de commencer les missions régulières vers la Station spatiale (ISS) -- avec quatre ans de retard sur SpaceX.

Pour la Nasa, qui a commandé ce véhicule il y a dix ans, l'enjeu aussi est grand: avoir un deuxième véhicule en plus de celui de SpaceX pour transporter les astronautes américains devra permettre de mieux répondre à "différents scénarios" d'urgence, par exemple en cas de problème sur l'un des vaisseaux.