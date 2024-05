Quatre (4) individus ont été arrêtés, pour avoir délibérément mis le feu à la forêt adjacente à la plage de "Fertassa" à la commune d'Echatt dans la wilaya d'El Tarf, a indiqué, mardi, un communiqué du procureur de la République près le tribunal de Dréan.

"Conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de Dréan, informe l'opinion publique que dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt et la protection de la richesse forestière, et suite à l'exploitation d'informations parvenues au groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la commune de Ben M'hidi dans la wilaya d'El Tarf, faisant état d'un groupe d'individus sur le point de produire du charbon destiné à la vente pour la fête d'Aïd-El-Adha, une opération de ratissage a été effectuée à la forêt adjacente à la plage de Fertassa, qui s'est soldée par la découverte de 15 charbonnières en fosses, avec un poids total estimé à 9800 kg", selon le communiqué.

Suite à quoi "quatre individus ont été arrêtés, et après parachèvement de l'enquête préliminaire, les mis en cause ont été présentés devant le parquet le 6 mai 2024, et une enquête judiciaire a été ouverte pour crime de mise à feu intentionnelle par un tiers, pour délit de transport d'un produit forestier, quelle que soit son origine, sans autorisation, exploitation de produits forestiers à l'intérieur du domaine forestier sans autorisation, des actes punis en vertu de la loi 23-21 relative aux forêts et aux richesses forestières du 23/12/2023", a relevé la même source.

"Après l'audition des accusés par le juge d'instructions, ce dernier a ordonné la mise en détention provisoire d'un accusé (1) et trois (3) autres sous contrôle judiciaire", conclut la même source.