Des conventions de coopération ont été signées, mardi, entre l’université de Tissemsilt et plusieurs instances de la wilaya relevant du secteur de l'agriculture, au terme des travaux de deux journées d’étude organisées par la direction des Services agricoles et l’université sous le thème "enjeux de développement local, stratégies et mécanismes de relance du secteur agricole".

Ces conventions ont été paraphées entre l’université de Tissemsilt et la direction des Services agricoles, l’Office national des terres agricoles, la Coopérative de céréales et légumes secs (CCLS) et la Chambre agricole de la wilaya, selon le recteur de l’université, Dehoum Abdelmadjid, qui a rappelé que ces conventions visent à promouvoir les connaissances dans les domaines scientifiques, techniques et pédagogiques, à la lumière des préoccupations locales liées à l’activité agricole.

A cette occasion, le wali, Fethi Bouzaid, a déclaré qu’il prendra des mesures, à l’avenir, pour permettre aux universitaires spécialisés dans le domaine de l’investissement agricole de bénéficier des terres récupérées, insistant dans ce cadre qu’ils bénéficieront du soutien et de l’accompagnement, à travers différents programmes et avantages disponibles pour l’investissement, notamment les crédits bancaires.

Cette rencontre a été marquée par une présentation exhaustive de la réalité du secteur agricole dans la wilaya par la direction sectorielle, appuyée par des chiffres, ainsi que par l’accent mis sur l’importance de l’implication des agriculteurs dans le recensement général de l’agriculture.

La rencontre a vu la participation de divers acteurs du secteur, parmi lesquels des agriculteurs, des investisseurs, des banques, des artisans, des éleveurs, des professeurs et des chercheurs dans le domaine de l'agriculture, dans le but de faire la lumière sur la réalité du secteur.