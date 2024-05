Les participants au 1er congrès international sur la santé intégrative, ouvert jeudi à Oran, ont mis l’accent sur la nécessité de réduire le taux de sucre et de sel dans les produits issus de l’industrie agroalimentaire commercialisé en Algérie.

Dans une déclaration à la presse, en marge des travaux du congrès, le président de la Fédération algérienne des consommateurs, Zaki Hariz, a affirmé que le taux de sucre contenu dans les boissons gazeuses, les yaourts, les biscuits, les chocolats, entre autres, commercialisés sur le marche algérien, représente au moins 10% de plus par rapport à d'autres produits du même type.

Il a recommandé, dans ce cadre, d"'établir des règles techniques, qui fixent les normes des produits agroalimentaires, notamment par rapport à la teneur en sucre, en sel et en graisses".

De son côté, le chef de service de prévention au niveau de la Direction locale de la santé et de la population de la wilaya d’Oran, Youcef Boukhari, qui a présidé la cérémonie d’ouverture de cette rencontre scientifique, a souligné l’importance de baisser le taux de sucre dans les produits agroalimentaires, source d’obésité en milieu scolaire.

Une étude menée par la DSP d’Oran sur l’obésité en milieu scolaire a révélé que "13 % des enfants entre 12 et 16 ans sont en surpoids et 9% âgés entre 8 ans et 15 ans sont obèses", a-t-il précisé, soulignant que cette étude a touché 30.000 enfants et que parmi les enfants obèses, selon l’étude 1% sont atteints de diabète du type 2.

M. Boukhari pointe du doigt les produits agroalimentaires qui contiennent des taux élevés de sucre, appelant à sensibiliser les parents à bien choisir les aliments qu’ils donnent à leurs enfants et préconisant de trouver les moyens pour inciter les industriels de l'agroalimentaire à baisser le taux de sucre dans leurs aliments commercialisés.

Organisé par la Fédération algérienne des consommateurs, l'Association "Forem" pour la promotion de la santé et des associations pour la promotion de la santé de la communauté algérienne en France et en Belgique, cette rencontre a abordé plusieurs thématiques en rapport avec la bonne santé, comme l’alimentation saine et équilibrée, l’agriculture biologique.