Une enveloppe financière de 142 millions DA a été allouée à la réalisation d’une polyclinique au village Belkitane dans la commune d’Ain Touila, wilaya de Khenchela, apprend-on samedi du directeur locale de la santé.

"Le coup d’envoi des travaux de réalisation de cette polyclinique dont le marché a été temporairement attribué et le délai des recours épuisé, sera prochainement donné", a précisé à l’APS Mohamed Zineddine El Okbi.

Le délai contractuel de réalisation de cette structure sanitaire n’excède pas les 12 mois, a ajouté le même responsable qui a relevé que ce projet ainsi que celui d’extension de la polyclinique d’Ain Touila-centre amélioreront la couverture sanitaire et les prestations assurées à la population de cette collectivité locale.

Le directeur de la santé a fait état de la récente affectation d’une enveloppe financière de 115,8 millions DA pour l’exécution des travaux d’aménagement et d’extension de la polyclinique d’Ain Touila-centre dans un délai n’excédant pas les six mois, en plus de la restauration des salles de soins des villages de Koudiet El Gameh, Bekar-1, Bekar-2 et Bezina dans la même collectivité locale.