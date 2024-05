Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, a salué, lundi à Khenchela, " le rôle positif de la société civile en tant que trait d’union entre les citoyens et les institutions de l’Etat ".

M. Merad a souligné, dans une allocution prononcée lors d’une rencontre avec des représentants de la société civile, des élus locaux et des notables de la wilaya de Khenchela, que les efforts " se poursuivraient pour faire de la société civile une force de proposition à même de porter les préoccupations des citoyens aux pouvoirs publics qui les étudieront et y répondront ".

Le ministre qui venait d’achever une visite de travail consacrée au suivi de la mise en œuvre du programme complémentaire décidé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au profit de la wilaya de Khenchela, a également appelé les élus locaux à " continuer de bien recevoir les citoyens, d’être à l’écoute de leurs préoccupations et de s’employer à les résoudre en fonctions des moyens dont ils disposent ".

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a souligné, d’autre part, que les hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République, " suivent de près la conduite du développement dans les différentes wilayas, en particulier celles qui ont bénéficié de programmes complémentaires de développement ", soulignant, à ce propos, " la nécessité de mener à bien les programmes en cours, à les achever et à les mettre en service dans les meilleurs délais possibles, pour le bien-être du citoyen ". M. Merad a par ailleurs appelé les citoyens de la wilaya de Khenchela à "protéger, dès cet été, les forêts qui constituent une précieuse richesse dans cette région, dans le cadre d’efforts concertés avec les différents corps constitués, pour les préserver des incendies qui les menacent du fait du climat, ainsi que des actions de malveillance, voire de sabotage, que perpétreraient des ennemis de la nature ".

Il a rappelé que la wilaya de Khenchela, " en plus des programmes de développement ordinaires inscrits annuellement à son actif, a bénéficié, lors du premier Conseil du gouvernement tenu en dehors de la capitale, d’une enveloppe financière de plus de 95 milliards de dinars pour mener à bien de nombreux projets de développement relevant de 14 secteurs vitaux ". Il a souligné, dans ce contexte, que l’effort de l’Etat " se poursuivra jusqu’à ce que cette wilaya parvienne à un décollage économique à la hauteur des potentialités qu’elle recèle et puisse se hisser au rang des grandes wilayas ".

Les représentants de la société civile, les élus et les notables de la wilaya de Khenchela ont exprimé, au cours d’un débat, de nombreuses préoccupations liées, notamment, aux secteurs de l’agriculture, de l’hydraulique et de la santé.

Ils ont sollicité, également, des facilitations pour l’obtention d’autorisations de forages de puits, et formulé le souhait de voir s’accélérer les travaux de réalisation du barrage d’Oued Lazreg, dans la commune de Bouhmama, la wilaya ayant, ont-ils rappelé, une vocation agro-pastorale.