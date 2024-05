Le Général-major Mohamed Salah Benbicha, Secrétaire général du ministère de la Défense nationale (MDN), a présidé, lundi, la cérémonie d'ouverture du séminaire intitulé "L'Algérie, un partenaire stratégique dans la coopération africaine: opportunités et perspectives de renforcement", indique un communiqué du MDN.

L'Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective du ministère de la Défense nationale a organisé, aujourd'hui, lundi 6 mai 2024, au Cercle national de l'Armée à Beni-Messous (1ère Région militaire), un séminaire intitulé "L'Algérie, un partenaire stratégique dans la coopération africaine : opportunités et perspectives de renforcement", précise la même source.

La cérémonie d'ouverture de ce séminaire a été présidée par le Général-major Mohamed Salah Benbicha, Secrétaire général du MDN, en présence de commandants de Forces, de chefs de départements, de directeurs et de chefs de services centraux du MDN et de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), de secrétaires généraux de départements ministériels, de présidents et de directeurs d'organismes nationaux et d'universités, du directeur de l'Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective, aux cotés d'experts, de spécialistes et de chercheurs universitaires, ainsi que des attachés militaires accrédités en Algérie.

A l'entame, le Secrétaire général du MDN a mis en avant, dans son allocution d’ouverture, "le rôle de l'Algérie à faire face aux défis actuels dans la perspective de concrétiser les aspirations des peuples du continent en matière de développement, de prospérité et de bien-être commun".

Par la suite, un film documentaire intitulé "Le développement en Afrique, l'Algérie : un rôle actif et des perspectives prometteuses", produit par la direction de l'information et de la communication de l'Etat-major de l'ANP a été projeté, suivi de plusieurs conférences présentées par des chercheurs et des spécialistes ayant abordé des questions liés à la géopolitique de l'Afrique et leur influence sur la sécurité, la paix et le développement sur le continent, ainsi qu’aux défis majeurs auxquels sont confrontés les pays africains.

Ces conférences ont également mis la lumière sur "les opportunités de coopération et d'échange entre les pays du continent, valorisant les efforts déployés par l'Algérie pour renforcer la paix et la stabilité et consolider la coopération africaine".

Les travaux de ce séminaire ont été clôturés à l’issue d’un "riche débat entre les différents participants", conclut le communiqué.