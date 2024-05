Un Mémorandum d'entente a été signé, lundi à Nouakchott, entre la société Holding ACS (Algeria Chemical Specialities) et une société mauritanienne en vue de commercialiser les produits du groupe algérien en Mauritanie, a indiqué un communiqué du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

La cérémonie de signature s'est déroulée au siège du showroom permanent de la société "Tasdir", filiale de la Société algérienne des foires et des exportations (SAFEX), en marge de la Foire des produits algériens à Nouakchott, ouverte jeudi, ajoute la même source.

Cet accord porte sur la représentation économique et la distribution des produits des filiales de l'ACS, notamment des produits de peinture et parapharmaceutiques, le matériel médical ainsi que les emballages et les produits en verre, selon le communiqué.

Il s'agit du huitième accord conclu après les mémorandums d'entente signés, samedi, entre des opérateurs économiques algériens et leurs homologues mauritaniens, concernant essentiellement les domaines de la coopération, de l'exportation et de la représentation commerciale dans plusieurs secteurs notamment l'agroalimentaire, la porcelaine et la céramique, le mobilier de bureau, les portes intérieures et extérieures et les fenêtres, l'industrie pharmaceutique et les gants médicaux, la vaisselle, les meubles métalliques, les bâtiments métalliques préfabriqués ainsi que les armoires métalliques et les baguettes à souder.

Les activités de la Foire des produits algériens à Nouakchott se poursuivent pour la cinquième journée consécutive, indique le ministère, soulignant que les stands de la Foire connaissent "un grand engouement" auprès des opérateurs économiques mauritaniens et les familles mauritaniennes venues nombreuses pour découvrir et acheter les produits algériens.

La sixième édition de la Foire des produits algériens à Nouakchott se déroule jusqu'à mardi, avec la participation de 183 exposants de différents secteurs économiques algériens, précise le ministère.