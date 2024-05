Le ministre de la Communication, Mohamed Lâagab, a souligné, lundi depuis la wilaya d’El-Oued, que "la presse a accompagné la résistance algérienne contre le colonialisme français par les énormes sacrifices consentis pour arracher l’indépendance de notre patrie".

Intervenant à l'ouverture du colloque national placé sous le thème "La presse et les journalistes algériens durant la période coloniale 1830-1962", qu’abrite la salle des conférences "Abou El-Kacem Sâadallah" à l’université "Chahid Hamma Lakhdar " d’El-Oued, M. Lâagab a mis en avant l’importance d’engager des recherches en histoire de l’élite et des hommes de la presse ayant milité avec le mot pour l’éveil de la conscience sur l’obligation de la lutte contre le colonialisme.

Le ministre a préconisé "la nécessaire mise au point d’un programme d’études et de recherches académiques pour faire la lumière sur la vie et les œuvres des héros de la presse qui ont vécu la période coloniale de l’Algérie, notamment la glorieuse guerre de libération", car, a-t-il soutenu, "le journaliste de cette période était un intellectuel conscient de son rôle d'informer et mobiliser les citoyens à agir pour le recouvrement de l’indépendance et la souveraineté nationale".

Mettant à profit cette rencontre, le ministre de la Communication a présidé une cérémonie en l’honneur des figures journalistiques ayant marqué la gloire de la presse algérienne durant la période coloniale et la période post-indépendance, à l’instar de Ammar Talbi, Mohamed Larbi Zebiri et Mahieddine Amimour.

Il a, par l’occasion, visité une exposition de photographies et de journaux de la période coloniale, avant de prendre connaissance d’un studio d’audio-visuel à l’université "Chahid Hamma Lakhdar" d’El-Oued.

Initiée par la faculté des sciences humaines et sociales de l’université d’El-Oued, sous l’égide du ministère de la Communication, et avec le concours du laboratoire de recherches en histoire socio-économique d’Algérie, cette rencontre se déroule, deux jours durant, en présence d’un aréopage d’académiciens, universitaires et des hommes du secteur de la communication.