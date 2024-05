Plusieurs mines d'or ont été temporairement fermées vendredi après la mort de plusieurs dizaines d'animaux ayant bu des eaux rejetées par les puits d'exploitation, ont indiqué dimanche les autorités locales.

Face à des séries de morts d'animaux soudaines et massives et en l'absence de sécheresse et d'épidémie, les éleveurs d'une dizaine de villages situés autour de la commune de Tabelot ont présumé des effets néfastes sur leur bétail d'eaux rejetées par les puits d'exploitation d'une mine d'or.

"Nos bêtes (chèvres, moutons et chameaux) ont commencé à mourir sans raisons apparentes. Nous avons enregistré 24 morts en deux jours et fin avril, nous avons enfin réalisé que l'hécatombe était provoquée par les produits nocifs contenus dans les eaux des mines rejetées dans la nature", a expliqué Youssaf Houssa, le chef de Tamannit, un des villages affectés.

Almou Akoli, une habitante de Fasso, un autre village touché, dit avoir "perdu 16 animaux", tandis que ses "voisins ne comptent plus le nombre de leurs animaux décimés".

Après la venue vendredi d'enquêteurs de la gendarmerie et de la police dans les villages concernés, le ministère nigérien des Mines "a ordonné" la fermeture temporaire d'au moins quatre des sites miniers, a expliqué une source officielle.

Dans la région d'Arlit (nord), des ONG accusent souvent la société française Orano (ex-Areva), qui y exploite depuis plus de 40 ans l'uranium, de "polluer" l'environnement des animaux déjà très hostile et de "provoquer de la radioactivité".