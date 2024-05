La wilaya d'El Bayadh a bénéficié d'un programme portant sur la plantation de 400.000 boutures de palmier-dattiers, a-t-on appris auprès de la direction locale des Services agricoles (DSA).

Il convient de souligner, dans ce contexte, que la wilaya d'El Bayadh compte environ 22.000 palmiers-dattiers productifs, sur plus de 48.000 plantes de la même essence répartis sur une superficie globale estimée à plus de 480 hectares localisés dans les oasis de Boussemghoun, Labiod Sidi Cheikh, Arbaouet et Lebnoud.

La production phoenicole engrangée lors de la dernière campagne est estimée 12.000 quintaux de différentes variétés, dont la Degla blanche, la Degla Ghars et la Deglet Nour.