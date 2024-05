L’édifice de l’ancien siège de la commune de Souk Ahras, construit en 1887 pour accueillir les services de l’administration coloniale, sera "prochainement" restauré et transformé en "musée des arts et de l’histoire", apprend-on dimanche du directeur de wilaya de la culture et des arts Youcef Djamel Berrihi.

Les travaux projetés porteront, selon M. Berrihi, sur le réaménagement de la façade de l’édifice dans le respect de son architecture initiale et le réaménagement de l’espace intérieur pour le transformer en salles d’exposition de musée.

Cette décision de transformation intervient suite à une proposition du ministre de tutelle et des services de la wilaya de Souk Ahras, selon le même cadre qui a ajouté qu’une convention a été signée à cet effet entre la direction locale de la culture et l’Agence nationale de gestion des réalisations des grands projets de la culture.

Situé au centre-ville, cet ancien siège de commune qui constitue un monument historique architectural se trouve à proximité de la zaouïa Sidi Messaoud dominée par l’olivier de saint Augustin.

Une enveloppe financière de 125 millions DA a été mobilisée pour la concrétisation de l’opération de restauration de cet édifice a indiqué le directeur de la culture.