La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé, ce dimanche, le programme de la 25e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévue le week-end du vendredi 10 et samedi 11 mai.

Cette journée débutera le vendredi 10 mai avec deux matchs au menu : USM Alger-MC El-Bayadh et ES Sétif-US Souf, et se poursuivra le lendemain avec le déroulement de six rencontres, dont celle du leader, le MC Alger, en appel face à l'USM Khenchela.

Le stade Nelson-Mandela de Baraki abritera deux matchs au cours de cette journée : USM Alger-MC El-Bayadh (vendredi) et CR Belouizdad- ES Ben Aknoun (samedi).

Avant cette 25e journée, la LFP a programmé deux matchs de mise à jour de la 19e journée. Le quadruple champion d'Algérie le CR Belouizdad s'est incliné samedi en déplacement face à l'USM Khenchela (2-1), alors que l'autre rencontre se jouera lundi entre l'USM Alger et la JS Kabylie, au stade Nelson-Mandela de Baraki (19h00).

Trois matchs de mise à jour du calendrier restent à programmer : MC Oran- USM Alger (22e J), USM Alger-ES Ben Aknoun (23e J), et CS Constantine-USM Alger (24e J). Au terme de la 24e journée, le MCA caracole en tête du classement avec 56 points, à 13 longueurs, provisoirement, de son dauphin, le CS Constantine (2e, 43 pts).

Voici par ailleurs le programme de la 25e journée :

Vendredi, 10 mai :

USM Alger- MC El-Bayadh 17h00

ES Sétif - US Souf 18h00 Huis clos

Samedi, 11 mai (17h00) :

USM Khenchela - MC Alger

Paradou AC - ASO Chlef

NC Magra - JS Saoura

JS Kabylie - CS Constantine

CR Belouizdad - ES Ben Aknoun

US Biskra - MC Oran.