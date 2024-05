Les chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), réunis les 4 et 5 mai à Banjul (Gambie) dans le cadre de leur 15e Sommet, ont salué les efforts de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne, exprimant leur soutien aux efforts incessants du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et leur haute considération pour la tenue de la Conférence d'unification des rangs palestiniens, en tant qu'étape positive vers l'Unité nationale palestinienne, qui a été couronnée par la "Déclaration d'Alger" le 12 octobre 2022.

Ils ont, également, salué les efforts déployés au Conseil de sécurité en vue de faire cesser les agressions criminelles commises par l'occupation sioniste contre la bande de Ghaza, ce qui a abouti à l'adoption de la résolution 2728 (2024) du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Ghaza.

Le Premier ministre rencontre le président de la Commission de l'UA …

En marge des travaux du 15e Sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), qui ont début samedi à Banjul (Gambie), le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a rencontré le président de la Commission de l'Union africaine (UA), M. Moussa Faki Mahamat, avec lequel il a abordé les développements que connaissent les relations internationales et régionales et les moyens de poursuivre les efforts pour renforcer la solidarité et le soutien africain à la cause palestinienne. Les deux parties ont également procédé à un échange de vues sur les principaux développements au niveau africain et les perspectives futures de l'UA.

… le vice-président du Conseil présidentiel libyen …

Représentant le président de la République, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a eu, en marge du 15e Sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), dont les travaux ont débuté samedi à Banjul (Gambie), des entretiens avec le vice-président du Conseil présidentiel libyen, M. Moussa El-Kouni, qui ont porté sur les relations bilatérales et les développements de la situation en Libye.

A cette occasion, M. El-Kouni a salué le soutien constant de l'Algérie aux efforts en faveur d'une solution politique durable à même de préserver l'unité et la souveraineté de la Libye et de réaliser les aspirations du peuple libyen au rétablissement de la sécurité et de la stabilité, tout en invitant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à poursuivre ses efforts et à œuvrer pour éviter à la Libye les interventions étrangères.

Evoquant la situation régionale, les deux parties se sont félicitées de la tenue de la Réunion consultative ayant regroupé à Tunis, le 22 avril 2024, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, son homologue tunisien, M. Kaïs Saïed, et le président du Conseil présidentiel libyen, M. Mohamed Younes El-Menfi, réaffirmant leur attachement à ce cadre tripartite qui sert les intérêts des trois pays liés par des frontières et des intérêts communs.

… et le président de la Guinée-Bissau

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a rencontré en marge des travaux du 15e Sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) qui ont débuté samedi à Banjul

(Gambie), le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, qui l'a chargé de transmettre ses salutations fraternelles au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. A cette occasion, le président Umaro Sissoco Embalo a réaffirmé la poursuite des efforts pour le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays à la lumière des discussions importantes et fructueuses qui ont eu lieu lors de sa visite en Algérie en aout 2022.