La sélectionneuse nationale, Mme Ouahiba Rahal a retenu 21 joueuses pour le compte du 3ème et dernier tour qualificatif au Mondial 2024 de la catégorie U17 féminine, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) dans un communiqué.

Pour ce faire, la sélection nationale U17 féminine entamera ce dimanche son regroupement au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger). Les coéquipières de Ghersi Lina (AS Monaco/ France) se sont qualifiées pour le dernier tour en éliminant en février dernier le Bénin (aller : 0-2, retour : 2-0, aux t.a.b : 8-7).

Au 3e et dernier tour, les cadettes algériennes seront opposées à la sélection marocaine. Le match aller aura lieu en déplacement le 10, alors que la seconde manche se jouera au stade Salem Mebrouki de Rouiba le 17 mai.

La prochaine édition du Mondial féminin U17 se jouera en République dominicaine. Le précédent tournoi s'était déroulé en Inde (2022), et avait été remporté par les Espagnoles, victorieuses en finale face à la Colombie (1-0).

Voici la liste des 21 joueuses :

Sehoul Hanane (Afak Relizane), Boulal Amira (Afak Relizane), Rebahi Zaza (Afak Relizane), Beldjilali Sara (Afak Relizane), Benchila Sabrina (CF Akbou), Iskounene Celine (CF Akbou), Hamimed Doua (CS Constantine), Khelifi Hiba (ASE Alger-Centre), Menaoui Razene (JF Khroub), Rafai Rania (CFN Boumerdes), Yahiaoui Ines (FC Fleury 91/ France), Ghersi Lina (AS Monaco/ France), Sellaoui Djamila (AS Nancy Lorraine/ France), Lamrani Maylis (AS Cagne Le Cros/France), Aït El-Kadi Nora (PSG FC/France), Chilla Eyah (FC Toulouse/France), Buchere Chirine (GPSO Issy 92/ France), Zahoual Djenna (AS St Etienne/France), Djalti Benziane (O Marseille), Bourzig Yasmine (O Marseille), Laib Carimentrant (O Valence).