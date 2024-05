L'Association nationale des commerçants et des artisans (ANCA), a organisé, samedi à Alger, un colloque national sur le thème "L'or et les bijoux dans le système économique", lors duquel les participants ont abordé l'organisation et le développement du marché de l'or et des bijoux en Algérie.

Dans son intervention, le président de l'ANCA, Hadj Tahar Boulanouar, a mis en avant l'importance de cet événement afin de le promouvoir et de le hisser à un niveau reflétant les capacités nationales dans ce domaine. Il a également souligné la nécessité de renforcer la formation, étant un pilier fondamental pour la valorisation de ce métier, outre la lutte contre le marché parallèle et le durcissement des sanctions à ce sujet.

Pour sa part, le président de la commission des bijoux et métaux précieux au sein de l'ANCA, M. Nabil Djeradi, a appelé à l'actualisation du cadre juridique régissant cette activité et à l'octroi d'incitations au profit des professionnels, notamment à travers des réductions fiscales directes et indirectes, soulignant la nécessité de faciliter les déplacements des marchands d'or avec leurs marchandises sur le territoire national.

M. Djeradi a affirmé que la commission qu'il préside œuvre en collaboration avec des experts à l'élaboration de propositions concrètes pour l'organisation et le développement du marché de l'or et des bijoux précieux en Algérie, en vue de les soumettre au ministère des Finances, au mieux des intérêts de toutes les parties prenantes.

L'économiste Boubaker Salami a, quant à lui, estimé que l'examen du cadre juridique régissant cette activité par les professionnels et les experts, avec la participation des représentants de tous les secteurs concernés, permettra d'identifier les lacunes, d'améliorer les performances de cette filière et de lui assurer une meilleure organisation au service de l'économie nationale.

Il a également souligné la nécessité de lutter contre le marché parallèle et d'appliquer progressivement de nouveaux systèmes juridiques dans ce domaine.