Sept mémorandums d'entente ont été signés, samedi à Nouakchott (Mauritanie), par des opérateurs économiques algériens et leurs homologues mauritaniens, notamment dans les domaines de la coopération, de l'exportation et de la représentation commerciale dans plusieurs secteurs, indique un communiqué du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

La cérémonie de signature des mémorandums d'entente s'est déroulée au siège du showroom permanent de la société "Tasdir", une filiale de la Société algérienne des foires et expositions (SAFEX), en marge des activités de la Foire des produits algériens à Nouakchott, ouverte jeudi, a ajouté la même source.

Les mémorandums d'entente concernent les domaines de la coopération, de l'exportation et de la représentation commerciale dans plusieurs secteurs, dont l'agroalimentaire, la céramique, le mobilier de bureau, les portes intérieures et extérieures, les fenêtres, l'industrie pharmaceutique, les gants médicaux, la vaisselle et le mobilier métallique, la construction métallique préfabriquée, ainsi que les réservoirs métalliques et le fil à souder, selon le ministère.

Concernant la Foire des produits algériens à Nouakchott, le ministère a souligné qu'elle se poursuit pour sa troisième journée, soulignant que les stands du salon enregistrent une "grande affluence" des opérateurs économiques mauritaniens en vue de conclure des contrats commerciaux dans différents domaines, à l'instar de la construction, des travaux publics, de l'industrie pharmaceutique, des produits cosmétiques, de l'agroalimentaire et des services tels que le transport international, en sus de rencontres bilatérales (B2B)entre les opérateurs économiques mauritaniens et leurs homologues algériens exposants.

La Foire connaît également "un grand engouement auprès des familles mauritaniennes venues découvrir et acheter les produits algériens", selon la même source.

Le ministère a rappelé que la 6e édition de la Foire des produits algériens à Nouakchott se déroule jusqu'au 7 mai, avec la participation de 183 exposants issus de différents secteurs économiques algériens.