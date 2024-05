Au total, 875 coureurs (hommes et dames) représentant l’Algérie, la Tunisie et la Libye ont participé vendredi à la 3ème édition du semi-marathon international "Calama" organisée dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la mémoire et le 79ème anniversaire des massacres du 8 mai 1945.

Les autorités locales ont donné le coup d’envoi de cette compétition organisée par le Club sportif amateur Running club dont la participation est ouverte aux coureurs âgés entre 18 et 60 ans, depuis la place de la cascade naturelle de Hammam Debagh.

Les participants ont parcouru une distance de 21km depuis la place des cascades de Hammam Debagh en passant par la commune Medjaz Amar sur la route nationale RN 20 entre Guelma et Constantine jusqu’au complexe omnisports Souidani Boudjemaâ au chef-lieu de wilaya.

Le président du club sportif amateur Running club, Ali Terchoune a déclaré à l’APS en marge de la cérémonie de clôture de la manifestation au complexe sportif Souidani-Boudjemaâ que cette édition a été marquée par un haut niveau technique et une participation de qualité de coureurs d’élite et de l’équipe nationale militaire.

Un record national a été battu par le coureur Boudjeltia Zakaria de l’équipe nationale militaire avec un chrono de 1h 3minutes et 59 secondes. Les résultats de cette compétition chez les hommes a vu la consécration de 3 coureurs de l’équipe nationale militaire à savoir Zakaria Boudjeltia suivi de Smail Chekrine puis Aymène Boulaynine. Chez les dames, la première place est revenue à Halima Boughazi du Mouloudia d’Alger, suivie de Nawel Abbas de Bordj Bou Arréridj, alors que la troisième place a été décrochée par Hanane Kherar de Blida.