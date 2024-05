Le bilan des pluies diluviennes qui se sont abattues sur l’Etat brésilien du Rio Grande do Sul (sud) s’est alourdi à 39 morts et 70 disparus, a annoncé vendredi le Service national de protection et de défense civile (SEDEC).

Ces pluies diluviennes constituent l’une des pires tragédies climatiques ayant affecté jusqu’à présent 235 municipalités, dont la capitale de cet Etat, Porto Alegre, selon lui. Le Rio Grande do Sul a connu des précipitations persistantes depuis lundi, provoquant le gonflement des rivières, la destruction de ponts et la mise en alerte de Porto Alegre, qui compte plus de 1,4 million d’habitants.

Les fortes pluies se sont également propagées à l’Etat voisin de Santa Catarina, où une personne a été tuée dans les inondations et les glissements de terrain. Conscient de la catastrophe, le gouvernement fédéral a envoyé du matériel et une aide financière au Rio Grande do Sul.

Plus de 24.000 personnes ont été déplacées par la catastrophe, selon le SEDEC. «Ce seront des jours difficiles. Nous demandons aux gens de quitter leur maison. Notre objectif est de sauver des vies. Des choses seront perdues, mais nous devons préserver des vies. Notre priorité est de sauver les gens. Pour le reste, nous trouverons la voie à suivre», a déclaré le gouverneur Eduardo Leite.

Il a estimé qu’il s’agissait de «la plus grande catastrophe de l’Etat» et que celui-ci était en «état de guerre».