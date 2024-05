La 6e édition de la Foire des produits algériens a été ouverte jeudi à Nouakchott (Mauritanie), avec la participation de 183 exposants, a indiqué un communiqué du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie, Mohamed Benattou, du Secrétaire général mauritanien (SG) du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Amadou El-Hadj Gueye, et du directeur général de la Société algérienne des foires et expositions (SAFEX), en présence des deux présidents du Conseil d'affaires algéro-mauritanien, du SG de la Chambre algérienne du commerce et de l'industrie (CACI), et de nombre de chefs d'entreprises et de présidents de groupes économiques algériens et mauritaniens, précise le communiqué.

Cette édition verra la participation de 183 exposants de différents secteurs économiques algériens, ajoute la même source qui a souligné qu'elle s'inscrivait dans le cadre la mise en oeuvre du programme des manifestations économiques algériennes à l'étranger.

Cet évènement se veut, également, un rendez-vous économique annuel permettant aux populations de la Mauritanie de se procurer des produits algériens qui connaissent un fort engouement sur le marché mauritanien, précise la source, ajoutant que cela était "le fruit des efforts consentis par les autorités des deux pays pour renforcer la coopération économique et mettre en lumière les produits et les capacités algériennes dans divers domaines".