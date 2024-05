La Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, a été reçue par le ministre du Québec responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, dans le cadre de sa visite dans cette province canadienne (du 29 avril dernier au 3 mai), a indiqué vendredi un communiqué de cette instance.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont abordé l'expérience des deux pays en termes de promotion, de protection de l'enfance et des programmes sociaux. Il s'agissait, également, d'une occasion pour Mme Cherfi d'affirmer que l'Algérie était «un État social par excellence», et que le volet de l'enfance figurait parmi «les grands choix politiques» du programme du président. de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, note le communiqué. M. Carmant a, de son côté, a souligné «le grand rapprochement» entre l'expérience des deux pays, affichant «son admiration pour l'approche algérienne, à l'instar de la constitutionnalisation de l'intérêt suprême de l'enfant, de tout l'arsenal juridique et mécanisme institutionnels et budgétaires mis en place par l'Algérie pour le volet de l'enfance, outre sa volonté de développer les voies et canaux de coopération dans ce domaine», selon la même source.