L’opération d’élaboration des sujets de l’examen du baccalauréat pour la session de juin 2024 a débuté, vendredi à Alger, après la mise en quarantaine de l’équipe en charge de la conception, la lecture, la surveillance et l’impression des sujets, et ce, pour une durée de 42 jours.

Présidant le lancement de cette opération et l’installation de l’équipe qui s’attèlera à l’impression des sujets de l’examen du baccalauréat (session 2024) au niveau de l’Office régional des examens et concours à Kouba, le ministre de l’Education nationale Abdelhakim Belaabed a indiqué que cette équipe se consacrera à «lire, examiner, vérifier, surveiller et imprimer les sujets du baccalauréat dans toutes les matières et filières», se félicitant des qualités de cette équipe qui «se distingue par sa compétence et intégrité».

Cette équipe, a ajouté M. Belaabed, s’attèlera à la conception des sujets «avec précision», sachant que le nombre d’enveloppes les contenant a atteint «près de 44.000 enveloppes qui seront réparties au niveau national à travers 60 Directions de l’Education et 10 centres avancés, avant de passer aux centres de déroulement au nombre de 2.893».

Cette équipe est composée de «131 cadres, dont 40 inspecteurs, en plus des représentants du ministère de la Défense nationale et d’autres corps de sécurité, outre des médecins qui veilleront à assurer le confort de cette équipe entrée en quarantaine, s’isolant ainsi du monde extérieur à partir de ce jour, vendredi, jusqu’au jeudi 13 juin», selon le ministre. A cette occasion, il a rappelé que pour la première fois dans l’histoire de l’Algérie, il a été procédé à l’organisation, dimanche dernier, des épreuves pratiques du premier baccalauréat de la filière Arts avec ses quatre options (musique, cinéma/audiovisuel, théâtre et arts plastiques), affirmant que cette équipe «est aussi chargée de l’élaboration des sujets des autres matières que les candidats de cette filière vont passer, tout comme leurs pairs». A noter que 862.733 candidats passeront l’examen du Baccalauréat de la session juin 2024, prévu du 9 au 13 juin.