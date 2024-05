Les balades et randonnées d'été sont souvent synonymes d'ampoules aux pieds. Après les avoir soigneusement désinfectées, voici 3 remèdes naturels qui vous permettront de cicatriser plus vite.

Piqûres, brûlures, coups de soleil... les vacances apportent souvent leur lot de petits bobos pas très graves mais aux conséquences douloureuses. Les ampoules aux pieds font partie de ses petits désagréments qui peuvent, fort heureusement, être soulagés par des remèdes naturels.

Pour soigner une ampoule (appelée phlyctène par les médecins) il faut commencer par la désinfecter soigneusement. Vous pouvez éventuellement la percer (avec une aiguille désinfectée à l'alcool) mais n'enlevez surtout pas la peau qui la recouvre pour éviter que les germes ne s'engouffrent dans la plaie.

1. LE BAIN DE PIEDS AU BICARBONATE

"Grâce à son action antiacide, le bicarbonate contribue à assainir la peau. Un bon point lorsqu'elle est déchirée par une ampoule" explique le Dr Yann Rougier, auteur du Guide des antidouleurs naturels (éditions Leduc. S Pratique).

La recette : versez une tasse de bicarbonate dans une bassine d'eau tiède. Mélangez bien et faites tremper votre pied pendant 15 mn. Recommencez jusqu'à ce que l'ampoule soit guérie.

2. LA COMPRESSE AU CALENDULA

"Le calendula a des vertus cicatrisantes exceptionnelles. Elle accélère la régénération des tissus cutanés" ajoute le médecin.

La recette : procurez-vous un flacon de teinture mère de calendula. Versez 10 gouttes dans un verre avec de l'eau bouillie. Imbibez une compresse avec cette préparation et laissez agir pendant 15 mn sur l'ampoule. A recommencer 3 à 4 fois par jour jusqu'à cicatrisation.

3. LE CATAPLASME DE MENTHE ET DE PERSIL

"Le persil renferme des substances antiseptiques et cicatrisantes qui agissent rapidement. La menthe agit localement comme un antalgique léger" insiste le médecin.

La recette. Prélevez les feuilles de 2 branches de menthe et de persil, rincez-les et ciselez-les. Etalez cette mixture sur l'ampoule et maintenez en place pendant une demi-heure. Rincez ensuite à l'eau tiède et recommencez jusqu'à ce que l'ampoule soit guérie.