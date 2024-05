Huit (8) personnes sont décédées par asphyxie au monoxyde de carbone et 137 autres ont été victimes d’asphyxie durant le mois d’avril dernier à l’échelle nationale, a-t-on appris jeudi auprès des services de la Protection civile.

Dans une déclaration à l’APS, le chargé de Communication à la Direction générale de la Protection civile, Youcef Abdat, a précisé qu’»au cours du mois d’avril dernier, huit (8) personnes sont décédées par asphyxie au monoxyde de carbone à l’échelle nationale, et 137 autres ont été victimes d’asphyxie, et ont été secourues et transférées vers les hôpitaux».

Il a ajouté que ses services «sont intervenus les 1er et 2 mai pour apporter les premiers secours à 12 personnes qui ont été victimes d’asphyxie en inhalant du monoxyde de carbone émanant des appareils de chauffage et des chauffe-eau à l’intérieur de leurs habitations dans plusieurs wilayas du pays».