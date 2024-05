Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, représentant le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est rendu, vendredi, en Gambie pour prendre part aux travaux du sommet de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), prévu les 4 et 5 mai dans la capitale gambienne, Banjul, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Cette conférence examinera "les questions politiques du monde islamique, principalement la question palestinienne ainsi que des questions économiques, humanitaires et sociales et celles liées au rejet du discours de la haine et de l'islamophobie, et à la promotion du dialogue entre les civilisations", ajoute le communiqué.