L'Olympique Médéa a dominé le GC Mascara sur le score de 4 à 0, (mi-temps : 1-0) en match avancé de la 25e journée du Championnat de Ligue 2 de football amateur, groupe Centre-Ouest, disputé jeudi.

A la faveur de ce large succès, l'O Médéa (15 pts) remonte au 15e rang du classement, mais reste coincé dans la zone de relégation, alors que le GC Mascara, distancé dans la course à l'accession en L1, occupe la troisième place aux côtés du WA Mostaganem avec 42 points.

La suite de la 25e journée du groupe Centre-Ouest, dont les rencontres sont programmées samedi (15h00), sera marquée par le chaud derby algérois entre les deux rivaux de toujours le RC Kouba (2e, 54 pts) et le NA Hussein-Dey (12e, 28 pts), dans un duel aux objectifs diamétralement opposés. Toujours en lutte pour l'accession, le Raed tentera d'enchainer un cinquième succès de rang pour rester au contact du leader, l'ES Mostaganem (59 pts), et entretenir l'espoir de l'accession à cinq journées de la fin de saison, alors que le NA Hussein-Dey (12e, 28 pts) n'aura plus droit à l'erreur devant son public pour engranger des points en vu du maintien.

Jeudi :

Olympique Médéa - GC Mascara 4-0

Samedi (15h00) :

NA Hussein-Dey - RC Kouba

ESM Koléa - ASM Oran

JS Guir Abadla - MCB Oued Sly

CR Témouchent - WA Mostaganem

ES Mostaganem - WA Boufarik

SKAF Khemis Miliana - RC Arbaâ

JSM Tiaret - SC Mecheria

Classement : Pts J

1). ES Mostaganem 59 24

2). RC Kouba 54 24

3). WA Mostaganem 42 24

--). GC Mascara 42 25

5). CR Témouchent 39 24

6). SKAF El Khemis 33 24

7). ESM Koléa 31 24

--). SC Mécheria 31 24

9). MCB Oued Sly 29 24

--). JSM Tiaret 29 24

--). RC Arbaâ 29 24

12). NA Husseïn Dey 28 24

--). WA Boufarik 28 24

14). ASM Oran 27 24

15). O. Médéa 15 25

16). JS Guir Abadla 12 24.