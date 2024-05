La Confédération africaine de football a dévoilé mercredi les dates et heures de coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions entre la formation tunisienne de l'ES Tunis et l'équipe égyptienne d'Al-Ahly.

La finale aller aura lieu le samedi 18 mai au stade Rades à 19h00 GMT (20h00 algérienne). Le match retour aura lieu quant à lui, le 25 mai au Caire, à 17h00 GMT (18h00 algérienne). Pour cette édition 2024 de la Ligue des Champions, la Confédération africaine de football a mis à disposition une dotation de 4 millions USD pour l'équipe vainqueur de la compétition et le finaliste de l'épreuve recevra 2 million dollars USD. L'augmentation de la dotation fait partie des exigences de la direction de la CAF afin de rendre le football africain plus compétitif au niveau mondial, en récompensant de manière adéquate les clubs de football africains qui participent aux coupes africaines, souligne l'instance. De plus en plus attrayants, les matchs de la finale de la Ligue des Champions devraient attirer des millions de téléspectateurs à travers le monde. Ce choc titanesque entre les deux cadors du football nord-africain, qui comptent 15 titres de la Ligue des Champions : onze pour Al Ahly et quatre pour l'Espérance, verra un plateau de stars se disputer le Saint-Graal du football de club africain. Une affiche en guise de première partie de la Coupe du monde des clubs FIFA , la nouvelle formule qui aura lieu en 2025 aux Etats-Unis et à laquelle participeront les deux finalistes de la Ligue des Champions.

Samedi 18 mai 2024 (Tunis)

19h00 GMT | Espérance Sportive de Tunis - Al Ahly SC

Samedi 25 mai 2024 (Le Caire)

17h00 GMT | Al Ahly SC - Espérance Sportive de Tunis.