L’Allemagne, l’Espagne et l’Afrique du sud ont apporté jeudi leur soutien au projet de taxation mondiale des plus riches, défendu par le Brésil à l’occasion de sa présidence du G20.

Dans une lettre publiée par plusieurs quotidiens, dont Der Spiegel (Allemagne) et El Pais (Espagne), cinq ministres de ces trois pays mais aussi du Brésil assurent que cette initiative constituerait un «pas important» dans la lutte mondiale «contre les inégalités».

«Les deux dernières décennies ont été marquées par une augmentation significative des inégalités dans la plupart des pays, l’écart de revenu entre les 10% les plus riches et les 50% les plus pauvres ayant presque doublé», soulignent-ils dans cette lettre. Une situation qui «nuit au développement économique» et s’avère «corrosive pour la démocratie», poursuit cette lettre, signée notamment par la numéro deux du gouvernement espagnol Maria Jesus Montero, par la ministre allemande du Développement Svenja Schulze et le ministre sud africain des Finances Enoch Godongwana.

Dans leur courrier, les ministres pointent «la persistance de lacunes» dans le système fiscal international, qui permet aux plus riches de réduire fortement leur niveau d’imposition: en moyenne, «l’impôt sur le revenu» acquitté par les milliardaires ne dépasse pas «0,5% de leur patrimoine», rappellent-ils.

Or l’instauration d’un «prélèvement mondial minimum coordonné sur les milliardaires» permettrait de lutter contre ses lacunes, et donnerait les moyens aux gouvernements «d’investir dans des biens publics tels que la santé, l’éducation» ou «l’environnement», ajoutent-ils.

Pour cette raison, ils disent juger favorablement l’initiative du Brésil pour une «coopération fiscale internationale inclusive, juste et efficace». «Il est temps que la communauté internationale prenne au sérieux la lutte contre les inégalités et le financement des biens publics mondiaux», concluent-ils. Brasilia, qui assure depuis décembre la présidence tournante du G20, a fait de cette taxation mondiale l’une de ses priorités.