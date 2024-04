Les lauréats de la 1ère édition du concours national sur l’éducation environnementale, lancée sous le thème: «Notre environnement, notre avenir», ont été distingués jeudi à Alger.

Le concours est organisé par le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables avec les départements de l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, l’Education nationale, ainsi la Formation et l’Enseignement professionnels.

La cérémonie de distinction, tenue au Centre culturel de Djamaa El-Djazaïr s’est déroulée en présence de la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb, le recteur de Djamaa El-Djazaïr, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, ainsi que plusieurs membres du Gouvernement, responsables d’institutions et des groupes des Scouts musulmans algériens (SMA), outre les élèves des trois paliers scolaires et des étudiants.

Le concours concerne la réalisation d’un documentaire traitant un thème environnemental. Il a vu la participation de 698 candidats, dont 98 dans la catégorie des cadets ,181 dans la catégorie des juniors et 410 dans la catégorie des seniors.

Dans son allocution, Mme Dahleb a exprimé «sa fierté et son gratitude pour les vidéos environnementales exceptionnelles réalisées par nos enfants et nos jeunes», ajoutant que ce concours est le premier du genre pour renforcer et soutenir l’éducation environnementale en milieux scolaire, universitaire et de la formation professionnelle, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Elle a ajouté aussi que ce travail participatif pilote a permis de créer des clubs de l’environnement dans plusieurs wilayas , ainsi qu’au sein de trois centres de formation et d’apprentissage dans la wilaya de Jijel. De son côté, le recteur de Djamaa el Djazaïr a salué la tenue du concours au Centre culturel de cet important édifice cultuel et culturel, affichant sa volonté de coopérer avec toute instance, affirmant que ce concours sur l’éducation environnementale constitue «un projet prometteur pour éduquer les jeunes à la morale noble, à la vertu et aux comportements responsables».

S’agissant des résultats du concours, dans la catégorie cadets, le premier prix est revenu à un groupe de cinq élèves du CEM «18 février» de Guelma pour son documentaire intitulé «Une graine de bien», relatant l’initiative des écoliers pour nettoyer un quartier de leur ville.

Dans la catégorie des juniors, le premier prix a été remporté par un groupe de 4 lycéens du lycée «Mohamed Ibrahim» de Béni Abbes pour leur vidéo «Corbeille intelligente», un projet qui encourage à préserver l’environnement.

Dans la catégorie des seniors, le premier prix a été décroché par un groupe de trois étudiantes de l’Université de Biskra pour leur vidéo «Smart management», une invitation à contempler la beauté de la nature et un encouragement à la protéger et la préserver via des comportements responsables. Aussi, un groupe de cinq apprenants du Centre de formation et d’apprentissage des personnes aux besoins spécifiques de Kouba (Alger) ont été distingués pour leur vidéo sur leurs activités pédagogiques versées dans la protection de l’environnement.

En guise de récompense, les lauréats ont bénéficié de Smartphones, des SmartWatch, des tablettes tactiles, ainsi que des collections des livres et des accès gratuits pour les divers musées sur le territoire national.

1er concours vert à Bouira en hommage à Si Mustapha Muller en mai (parc Tikjda)

Le Parc national du Djurdjura organisera entre 31 mai et 1 juin à Tikjda (Est de Bouira) la 1ère édition du concours vert en hommage au moudjahid et militant écologique, Winfried Muller, appelé Si Mustapha Muller (1926/1993), a-t-on appris jeudi auprès du responsable du parc. La participation à ce concours écologique national est ouverte à tous les amoureux de la nature qui veulent réaliser des travaux de poésie, de dessin, photos, vidéos, ou un discours sur l’environnement, a expliqué à l’APS le directeur du Parc, Ahmed Dahmouche.

Il s’agit d’un concours national qui sera «une tribune d’échange entre les participants et qui leur permettra d’exposer leurs travaux, créations en relation avec la protection de l’environnement et de la nature, ainsi que pour rendre un hommage au militant écologiste et concepteur des parcs naturels en Algérie», a précisé M. Dahmouche.

Des travaux scientifiques et une table ronde qui se déroulera en présence de Rachida Muller, la fille de Si Mustapha Muller, marqueront ce concours, selon les détails fournis par le même responsable.

Un buste (une stèle) à l’effigie de Mustapha Muller sera inaugurée à Tikjda en présence des autorités locales ainsi que d’anciens directeurs du Parc national de Djudjura, notamment ceux ayant côtoyé le défunt. «Le concours a pour objectif de sensibiliser davantage les gens sur la nécessité de préserver la nature et le Parc, qui ne cesse de subir une forte pression anthropique qui risque de porter atteinte à son équilibre écologique», a souligné M. Dahmouche.

Il a rappelé qu’un appel à participation à ce concours avait été lancé en mars dernier. Le même responsable a expliqué en outre qu’à l’avenir, des éditions spécifiques auront lieu avec des thématiques bien définies afin de sensibiliser davantage sur la protection de l’environnement et des richesses naturelles dont jouit l’Algérie. Winfried Muller est né en novembre 1926 de père autrichien et de mère allemande. En 1956, il s’engage dans l’Armée de libération nationale (ALN) sous le pseudonyme de Si Mustapha. Il était un fervent défenseur des espaces forestiers et faunistiques pour la protection pour lesquels il a consacré l’essentiel de sa vie et son énergie. Plusieurs films documentaires sur la faune et la flore algériennes sont aussi à son actif.

Il a également fait plusieurs contributions dans la presse nationale portant sur la protection de la biodiversité dont regorge le pays. Le militant écologique et moudjahid pendant la Guerre de libération nationale est décédé en octobre 1993 à Tamanrasset, alors qu’il était en mission au Parc national du Tassili qu’il avait d’ailleurs lui-même créé au même titre que celui du Djurdjura.