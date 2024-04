Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa a reçu, mardi à Alger, le ministre tunisien de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, M. Abdelmoneam Belati, avec lequel il a examiné les moyens de renforcement de la coopération dans le domaine agricole, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, «les deux parties ont abordé les opportunités de renforcement de la coopération et du partenariat dans le domaine agricole, l’échange d’expertises et d’expériences notamment dans le domaine de la santé animale et de la production agricole, la valorisation des ressources hydriques non conventionnelles dans l’irrigation agricole, et l’exportation de produits agricoles», selon la même source.

Les deux ministres ont, également, examiné des propositions relatives à la tenue d rencontres pratiques entre les cadres techniques des deux pays pour mettre en place une feuille de route commune dans le but de concrétiser des programmes de coopération et d’échange de visites de travail», lit-on dans le communiqué.

Journée d’information sur la pêche au profit des investisseurs des deux pays

Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani, et le ministre tunisien de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques, Abdelmoneam Belati, sont convenus d’organiser une journée d’information au profit des investisseurs algériens et tunisiens afin de les informer sur les opportunités d’investissement offertes dans les deux pays.

Lors d’une rencontre qui s’est déroulée au siège du ministère, M. Badani et le ministre tunisien ont examiné les moyens de coopération entre les deux pays dans le domaine de la pêche, notamment à travers la promotion de l’investissement dans le secteur.

Dans ce cadre, les deux parties sont convenus de programmer une réunion de coordination entre les deux ministères «la semaine prochaine» via visioconférence, afin de préparer cette journée d’information. Lors de cette rencontre, M. Badani a présenté l’expérience de l’Algérie dans l’intégration de l’aquaculture avec l’agriculture, ainsi que la stratégie nationale visant à augmenter la production halieutique, affirmant que «le secteur est ouvert aux investisseurs tunisiens».

Il a souligné, en outre, l’importance de «mettre en œuvre les accords signés entre les deux pays pour développer la coopération dans le domaine de la pêche à travers des mesures concrètes, notamment à travers l’intensification de la coordination dans les domaines scientifique et de la recherche appliquée».

A cet égard, le ministre a proposé à son homologue tunisien de profiter du navire de recherches algérien «Grine Belkacem» qui fournit des résultats scientifiques «très riches», notamment en matière d’évaluation des ressources halieutiques. Pour sa part, M. Belati a souligné l’importance d’élever le niveau de coopération entre l’Algérie et la Tunisie au niveau des relations politiques qui les unissent, en «prenant des mesures concrètes, d’autant plus qu’il existe plusieurs domaines dans lesquels il est possible d’investir». Il a également affirmé que la journée d’information prévue, permettra de clarifier la vision des deux pays sur la pêche maritime, soulignant l’importance de se concentrer sur la recherche scientifique, rappelant les défis climatiques auxquels sont confrontés l’Algérie et la Tunisie et qui «nécessitent des actions préventives».

Le ministre tunisien s’est félicité des résultats des travaux de la première Réunion consultative qui a réuni les dirigeants de l’Algérie, de la Tunisie et de la Libye, lundi à Tunis, soulignant l’importance d’obtenir des résultats tangibles dans le secteur de la pêche «avant la deuxième réunion».

A noter que M. Belati effectue une visite de travail en Algérie pour prendre part à une réunion tripartite algéro-tuniso-libyenne sur les ressources hydriques souterraines communes.