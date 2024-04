L'Institut des Hautes études de sécurité nationale a organisé lundi au Cercle national de l'Armée à Beni-Messous (1ère Région militaire), un séminaire national intitulé: "Mutations économiques mondiales et sécurité nationale de l'Algérie", dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le Secrétaire général du ministère de la Défense nationale (MDN), le Général-Major Mohamed Salah Benbicha, indique un communiqué du ministère.

"Ce séminaire a vu la présence des membres du Gouvernement, des Conseillers auprès de Monsieur le président de la République, des Commandants de Forces, le Commandant de la première Région militaire, les Chefs de Départements et des Directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'Etat-Major de l'ANP et le Directeur de l'Institut national d'études de stratégie globale", précise la même source.

A l'entame, le secrétaire général du MDN a souligné, dans son allocution d'ouverture, que "les mesures prises par l'Etat algérien ont prouvé leur efficacité sur les plans économique et social et ont consolidé notre souveraineté nationale". De son coté, la Directrice de l'Institut des hautes études de sécurité nationale a indiqué que "ce séminaire national vise à apporter une lecture stratégique et une vision prospective à même de mettre la lumière sur les mutations de l'économie mondiale".

Les travaux de ce séminaire "se sont déroulé sous forme de conférences plénières, animées par des spécialistes dans le domaine de l'économie nationale, les défis et l'intensification des efforts pour préserver l'équilibre macroéconomique sans compromettre la sécurité nationale, à savoir la modernisation du secteur agricole et l'amélioration de la sécurité alimentaire, les nouveaux secteurs de mutations de l'économie nationale, partenariat avec l'Afrique (zone de libre-échange continentale africaine), les nouvelles orientations du partenariat avec l'Union européenne", relève le communiqué. "Ensuite, les travaux ont connu la tenue d'un atelier sur la logique de transformation de l'économie algérienne, suivi par un débat ouvert entre les participants".

Ce séminaire national "vise à mettre en évidence les différents aspects de mutations économiques mondiales et leurs impacts sur l'économie nationale, et à construire une vision capable de faire face aux défis, à travers la maitrise des nouvelles règles de l'économie mondiale et l'identification des opportunités disponibles pour l'Algérie, la détermination des principaux risques et leurs répercussions sur l'économie et la sécurité nationales, ainsi que l'adoption d'une vision prospective concernant les tendances économiques de l'Algérie", conclut le communiqué.