Les demi-finales de la Coupe d'Algérie de football 2023-2024, prévues mardi et mercredi, offriront deux belles affiches entre pensionnaires de la Ligue 1 Mobilis : MC Alger-CS Constantine et CR Belouizdad-USM Alger, avec l'enjeu pour chaque formation de composter son ticket pour la grande finale.

La commission d'organisation de "Dame Coupe" a décidé de faire jouer ces deux rencontres sur terrain neutre. L'affiche entre le "Doyen" et le CSC aura lieu mardi au stade Miloud-Hadefi d'Oran à huis clos (21h00), alors que le derby algérois est programmé mercredi au stade Nelson-Mandela de Baraki (21h00). Le CSC qui court après son premier trophée de son histoire, aura à cœur de se qualifier à sa première finale et du coup espérer mettre fin à plusieurs tentatives infructueuses. Les Constantinois, qui occupent la position de dauphin en Ligue 1 Mobilis, derrière le solide leader le MC Alger et adversaire du jour, avaient atteint le dernier carré à quatre reprises (1986-1987, 1991-1992, 2011-2012, et 2018-2019), sans pour autant parvenir à franchir cet avant-dernier stade de la compétition.

Toutefois, leur mission ne sera pas facile devant l'un des spécialistes de l'épreuve. Avec 8 trophées, le MCA occupe la tête du classement des clubs les plus titrés dans l'épreuve populaire en compagnie de l'ES Sétif, du CRB, et de l'USMA.

Le club algérois qui a fait un grand pas pour décrocher le titre de champion, vise désormais le doublé, cela passera inéluctablement par un succès face au CSC, qui reste sur une bonne dynamique, puisqu'il a enchaîné, vendredi face à l'USM Khenchela (2-1), un septième succès de rang, toutes compétitions confondues.

Le Mouloudia, dont le dernier trophée remonte à 2016 (face au NA Hussein-Dey 1-0, NDLR), devra puiser dans ses ressources face à un adversaire qui lui avait infligé sa première défaite de la saison en championnat (2-1 à Constantine, NDLR). Le match de mardi sera le 7e dans l'histoire des confrontations en Coupe d'Algérie entre les deux clubs. Auparavant, MCA et CSC se sont rencontrés à six reprises. Les deux clubs sont à égalité parfaite, puisqu'ils ont décroché trois succès chacun.

La rencontre entre le MCA et le CSC sera dirigée par le directeur de jeu Benbraham Lahlou qui sera assisté de Gourari Mokrane et Ouard Benslama Yacine. Le quatrième arbitre sera Boukhalfa Nabil. La VAR a été confiée à l'arbitre international, Mustapha Ghorbal, assisté de Ouahab Asma Fériel.

USMA-CRB, comme on se retrouve

Le tirage au sort des demi-finales, effectué mercredi dernier, a donné lieu à un derby algérois alléchant et indécis entre le CR Belouizdad et l'USM Alger, qui vont se rencontrer pour la 12e fois de leur histoire en "Dame Coupe." Le Chabab, dont le dernier trophée avait a été remporté en 2019 (face à la JSM Béjaia 2-0, NDLR), mène le bal avec 4 victoires contre 2 pour l'USMA, alors que 5 confrontations se sont soldées par un nul.

Il faut remonter à 2003 pour assister au dernier match entre les deux clubs de la capitale en Coupe, à l'occasion de la finale disputée le 12 juin au stade Mustapha-Tchaker de Blida, soldée par un succès de l'USM Alger sur un but en or de Moncef Ouichaoui (2-1, après prolongation).

Distancé en Ligue 1 par le MCA, le CRB, quadruple champion d'Algérie en titre, aura à cœur de sauver sa saison. Idem pour l'USMA, qui n'a plus goûté à la joie de soulever le trophée depuis 2013 (face au MCA 1-0, NDLR).

Le moindre pronostic serait difficile à émettre puisque les empoignades entre le CRB et l'USMA ont souvent été serrées et indécises, même si le club de Soustara partira avec un ascendant psychologique important pour avoir remporté les deux manches du championnat cette saison (aller : 2-1, retour : 1-0).

La demi-finale entre le CRB et l'USMA sera arbitrée par Bekouassa Lotfi, assisté de Zerhouni Abbes Akram et Abane Adel. Le quatrième arbitre sera Gamouh Youcef. La VAR sera dirigée par l'arbitre international, Mustapha Ghorbal, assisté de Ouahab Asma Fériel.

Le coup d'envoi des demi-finales de la Coupe d'Algérie de football Mobilis 2024 MCA-CSC et USMA-CRB, initialement prévu à 20h45 a été décalé d'un quart d'heure, sur demande de la télévision nationale "EPTV", diffuseur de la compétition, a annoncé lundi la Fédération algérienne de football (FAF). "La commission d'organisation de la Coupe d'Algérie de football Mobilis 2024 a annonce avoir accepté la demande formulée par l'EPTV, diffuseur exclusif de la compétition, de décaler le coup d'envoi des demi-finales d'un quart d'heure", indiqué l'instance dans un communiqué publié sur son site officiel. Par conséquent, les matchs : MC Alger-CS Constantine prévu ce mardi 23 avril au stade Miloud Hadefi d'Oran et USM Alger-CR Belouizdad, prévu le lendemain, mercredi 24 avril au stade Nelson Mandela de Baraki débuteront à 21h00.

Le programme

Programme des demi-finales de la Coupe d'Algérie de football 2023-2024, prévues mardi et mercredi :

Mardi, 23 avril 2024 :

Au stade Miloud-Hadefi d'Oran : MC Alger- CS Constantine (21h00) huis clos.

Mercredi, 24 avril 2024 :

Au stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger) : CR Belouizdad- USM Alger (21h00).