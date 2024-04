Plusieurs records nationaux et minimas de qualification à de prochaines compétitions internationales chez les moins de vingt ans, ont été réalisés vendredi soir au SATO du Stade du 5-Juillet (Alger), à l'occasion de la sixième Journée Elite et Jeunes Talents sportifs d'athlétisme. Certains parmi ces nouveaux records nationaux étaient eux-mêmes considérés comme des minimas de qualification, notamment, aux Championnats arabes des moins de vingt ans, qui se dérouleront du 7 au 11 mai prochain à El Ismaïlia, en Egypte. C'était le cas pour le sprinter Adem Ben Yache sur 100 mètres, avec un chrono de 10:47", lui qui s'était déjà qualifié pour le 200 mètres de ces Championnats arabes des U20, avec un chrono de 21:42", réalisé le 5 avril courant.

De leur côté, Gacemi Zahr-Eddine (U18) et Walid Touati (U20) ont établi de nouveaux records personnels sur le 110 mètres/haies de leurs catégories respectives, en 13.93" et 14:10".

Ces bonnes performances sont considérées comme des minimas de participation, aussi bien aux Championnats arabes d'El Ismaïlia, qu'aux Championnats du monde des U20, prévus du 26 au 31 août à Lima, au Pérou.

Idem Pour Anes Djaïhi et Ben Saâd Abdelali, qui ont réalisé de nouveaux records personnels sur le 3000 mètres-steeple (U20), avec des chronos respectifs de 8:53.08" et 8:56.76", se qualifiant l'un comme l'autre, aussi bien aux Championnats arabes d'El Ismaïlia qu'aux Mondiaux de Lima.

Des épreuves pour lesquelles le lanceur de disque Guellati Ayoub n'a pas réussi à se qualifier, mais il s'est tout de même consolé avec un lancer à 52,40 mètres, qui était considéré comme un nouveau record personnel pour ce jeune athlète, qui relève encore de la catégorie des U20.

Entamée vendredi, cette sixième Journée Elite et Jeunes Talents Sportifs se poursuivra ce samedi 20 avril au SATO du stade du 5-Juillet, en présence de plusieurs internationaux comme Abdelmalik Lahoulou (400 mètres/haies), Mohamed Merbouhi (3000 mètre/steeple), Yasser Mohamed Tahar Triki (Longueur et triple saut), Hicham Bouhanoune (hauteur), Billel Afer (Hauteur), et Athmani Skander Djamil (400 mètres).

Les dames ne seront pas en reste, puisque là encore, la compétition devrait drainer la participation de plusieurs internationaux, comme Rahil Hamel (100 mètres et 200 mètres), Melissa Touloum (10.000 mètres marche), Bariza Ghezlani (10.000 mètres marche), Ghania Rezzik (1500 mètres), Malika Benderbal (1500 mètres), Zahra Tatar (marteau) et Zouina Bouzebra (marteau).

Cette sixième Journée Elite et Jeunes Talents Sportifs devrait drainer également la participation de certains vieux briscards, comme Nawal Abbas (32 ans), qui sera engagée sur le 3000 mètres, et le décathlonien Larbi Bourrada (36 ans) qui sera engagé dans le concours de la perche.

Pour rappel, trois des cinq précédentes Journées Elite et Jeunes Talents Sportifs s'étaient déroulées en soirée, pendant le mois de Ramadan, et certains athlètes en avaient pleinement profité, soit en établissant de nouveaux records nationaux dans leurs spécialités respectives, ou alors, en réalisant les minima de participation à certaines compétitions internationales.