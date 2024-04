Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé l'humanité, "enfant délinquant de la Terre nourricière", à rétablir l’harmonie avec la nature.

Dans son message à l’occasion de la Journée internationale de la Terre nourricière, célébrée le 22 avril, Guterres a déclaré que "l’humanité se comporte comme l’enfant délinquant de la Terre nourricière.

Nous dépendons de la nature pour les aliments que nous mangeons, l’air que nous respirons et l’eau que nous buvons. Pourtant, nous y semons le chaos, empoisonnant notre planète par la pollution, décimant les espèces et les écosystèmes avec insouciance et déstabilisant notre climat par les émissions de gaz à effet de serre".

Ces actes, a souligné le secrétaire général de l'ONU, "nuisent à la nature et à l’humanité.

Nous mettons en péril la production alimentaire, polluons l’air et les océans, créons un environnement plus dangereux et moins stable, et freinons le développement durable". Dans son message, il a appelé à "rétablir l’harmonie avec la nature, adopter des modes de production et de consommation durables" et souligné la nécessité de "nous protéger des dangers, tout en créant des emplois, en réduisant la pauvreté et en favorisant le développement durable".

Et de conclure: "Rétablir l’harmonie avec la Terre nourricière est le défi suprême de l’humanité. Nous devons agir, et vite, pour créer un avenir meilleur pour nous tous".