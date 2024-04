Tassili Airlines étendra cet été son programme régulier de transport international vers la France par la mise en place d'une nouvelle fréquence quotidienne sur Paris Charles de Gaulle à partir d'Alger et le lancement d'une liaison entre Oran et Strasbourg, a annoncé la compagnie aérienne nationale dans un communiqué.

Ainsi, "l'aéroport de Paris Charles de Gaulle verra, dès le 8 Juin 2024, l'atterrissage quotidien des Boeing 737-800NG de Tassili Airlines au départ d'Alger", précise la compagnie soulignant que "plus de 2.000 sièges hebdomadaires seront mis à disposition des clients souhaitant relier les deux capitales, dans les meilleures conditions de sécurité, ponctualité et qualité de service".

En sus, la liaison Oran-Strasbourg-Oran sera opérée chaque jeudi, à compter du 4 juillet prochain, selon le communiqué faisant observer que cette liaison viendra renforcer celles déjà opérationnelles vers la ville française depuis Alger et Constantine.

Quant à la liaison bihebdomadaire reliant Alger à la ville de Nantes, elle est déjà opérationnelle chaque dimanche et vendredi, ajoute la même source. Concernant les bagages, Tassili Airlines rappelle qu'une franchise est offerte de 10 kg en cabine et 30 kg en soute pour la classe économie, et de 10 kg en cabine et 40 en soute pour la première classe.

La compagnie a également annoncé dans son communiqué le lancement d'un nouveau produit commercial baptisé "Voyagez Léger", durant cette saison.

Il s'agit d'une tarification spéciale, fixée à 19.400 DA / 149 € en aller-retour, pour les voyages sans bagages, avec 10 kg autorisé en cabine, et ce, pour les trois destinations: Paris, Nantes et Strasbourg.

S'ajoute à cela, l'application d'une tarification promotionnelle pour les lignes Alger-Paris-Alger (à partir de 28.400 DA / 207€), Alger-Strasbourg-Alger (à partir de 29.000 DA / 199€), Alger-Nantes-Alger (à partir de 30.000 DA / 216 €), Constantine-Strasbourg-Constantine (à partir de 28.900 DA / 222€), et Oran-Strasbourg-Oran (à partir de 31.000 DA / 228 €).

Pour rappel, Tassili Airlines est une filiale du groupe Sonatrach, spécialisée dans le transport des professionnels des hydrocarbures, au service également du transport grand public domestique et international depuis mars 2013.