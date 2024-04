Plus de 100 exposants prendront part à la 13ème édition du Salon de l’étudiant et des nouvelles perspectives "Khotwa", dont la première phase de sa tournée maghrébine débutera le 20 avril à Tunis, suivie par Alger, Oran puis le sud de Ghardaïa avant d'attérir, le 1er mai, à Nouakchott, a-t-on appris des organisateurs.

Cette édition exceptionnelle sillonnera les pays du Maghreb, à savoir l'Algérie, la Tunisie et la Mauritanie, et réunira les universités, écoles, instituts, recruteurs, startups et entreprises innovantes, ainsi que tous les professionnels chargés du développement des jeunes, du domaine éducatif et de la formation, a précisé l’agence organisatrice "Win Advents agency" dans un communiqué.

Les exposants à ce salon, intitulé cette fois-ci "Khotwa tour" viendront des quatre coins du pays, ainsi que de plusieurs pays étrangers tels que la Tunisie, la Russie, le Royaume-Uni et le Canada, entre autres, selon la même source.

La Tournée 2024 débutera à Tunis, les 20 et 21 avril, et arrivera à Alger, les 24 et 25 avril, puis transitera par Oran les 27 et 28 avril, avant de faire escale dans le sud de Ghardaïa, le 30 avril, pour se clôturer à Nouakchott, la capitale mauritanienne, les 30 avril et 1er mai 2024.

Cette année, l'édition sera élargie pour inclure un Salon de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et des Stages, sous le patronage du ministère de l'Economie de la connaissance, des Startups et des Micro-entreprises.

Cet événement sera "un vaste espace d’échange sur les choix d’études, les formations et les opportunités à saisir pour bâtir un avenir prometteur pour toute la jeunesse algérienne. Les dizaines de milliers de jeunes visiteurs seront ainsi orientés de façon efficace, grâce à la présence des professionnels de la formation, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle", a ajouté la même source.

D'autre part, le salon offrira plusieurs opportunités aux jeunes porteurs de projets, avec les programmes de soutien à l’entreprenariat et les différents incubateurs et startups, qui seront présents au Salon, ainsi que des offres d'emploi et des stages pour les jeunes diplômés.

Le salon propose, également, un programme riche en activités de formation gratuites, comprenant des conférences et des ateliers sur de nombreux sujets et domaines d'expertise, a-t-on indiqué de même source.