Le CR Belouizdad recevra le Paradou AC avec la ferme intention de l'emporter et reprendre sa place de dauphin, mardi lors de la mise à jour de la 18e journée de la Ligue 1 Mobilis de football, alors que le MC Oran, premier relégable, effectuera un périlleux déplacement pour défier la JS Kabylie, en ouverture de la 23e journée.

Auréolé de sa qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie, acquise vendredi, dans la douleur, face à l'ES Mostaganem (3-3, aux t.a.b : 4-2), le CRB (3e, 38 pts) sera devant une belle occasion d'aligner un cinquième succès de rang, toutes compétitions confondues, mais surtout revenir provisoirement à 11 points du solide leader, le MC Alger (1e, 52 pts).

Le Chabab devra faire face à une bête blessée, puisque le PAC (6e, 32 pts) n'a plus gagné depuis le 11 février dernier et le carton infligé à l'USM Alger (5-1) au stade olympique du 5-juillet, soit six matchs sans la moindre victoire. Depuis, les "Académiciens" traversent une période de disette qui a poussé la direction à se passer des services du technicien français Corentin Martins.

Face aux Belouizdadis, les coéquipiers de Yacine Titraoui tenteront de réagir et renouer avec la gagne, même si leur mission ne sera pas facile face au club de Laâquiba qui espère rester sur la dynamique.

Dans le bas du tableau, la JS Kabylie (11e, 27 pts), qui reste sur un triste bilan de quatre revers de suite, toutes compétitions confondues, n'aura plus le droit à l'erreur dans son antre du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou, face à une équipe du MC Oran (15e, 19 pts), pour laquelle la défaite est interdite.

Le mauvais passage que traversent les "Canaris" a précipité la résiliation, à l'amiable, du contrat de l'entraîneur Azzedine Aït Djoudi, qui a échoué à trouver la bonne formule pour mener le club de la ville des Genêts à bon port.

Un succès permettra non seulement aux Kabyles de renouer avec la victoire et reprendre confiance, mais également distancer de onze points le MC Oran, qui va effectuer le déplacement en conquérant.

Invaincu en championnat depuis six journées, le club oranais espère éviter la défaite à Tizi-Ouzou et poursuivre sa mission de sauvetage en toute sérénité.

Ce match JSK-MCO ouvrira le bal de la 23e journée qui se poursuivra le week-end prochain, avec au menu notamment le déplacement du leader, le MCA, à Magra.