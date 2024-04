L'Olympique Akbou a franchi un grand pas vers l'accession, en engrangeant trois nouveaux points suite à sa large victoire contre l'IRB Ouargla (4-0), en match disputé dimanche après-midi pour le compte de la 22e journée de Ligue 2, Groupe Centre-Est, ayant vu le CA Batna l'emporter (1-0) dans le derby des Aurès, face au voisin MSP Batna.

Dans le groupe Centre-Ouest, le RC Kouba, vainqueur contre l'ESM Koléa au stade Benhaddad (2-0), a réalisé la meilleure affaire, en revenant à deux points du leader, l'ES Mostaganem, qui ne jouera son match que mardi (15h30) à domicile, contre la JSM Tiaret, après être retenu par sa participation aux quarts de finale de la Coupe d'Algérie. De son côté, le WA Boufarik avait bien démarré son match face au WA Mostaganem, menant assez rapidement (1-0), avant que l'expulsion d'un de ses joueurs ne le pénalise, au point de se faire renverser (1-3). Les cartons du jour étaient à l'actif du SKAF Khemis Miliana et du SC Mécheria, vainqueurs respectivement face à la JS Guir Abadla et l'Olympique Médéa, sur le même score de quatre buts à un.

Pour leur part, le GC Mascara et le RC Arbaâ se sont contentés du minimum requis (1-0) pour engranger les trois points face au MCB Oued Sly et le CR Témouchent, au moment les mal-classés ASM Oran - NA Hussein Dey se sont neutralisés (0-0) dans le duel direct qui les opposés ce dimanche après-midi au stade Habib Bouakeul.

Un score qui n'arrange aucune des deux équipes, qui restent ex-aequo à la douzième place du classement général, avec vingt-cinq points pour chaque club. Dans le Groupe Centre-Est, aucune surprise n'a été enregistrée, puisque la totalité des matchs a tourné à l'avantage des clubs hôtes, à commencer par l'USM Annaba et l'AS Khroub, qui l'ont emporté respectivement contre l'USM El Harrach et l'AS Aïn M'lila, sur le même score de deux buts à zéro.

A l'instar de l'Olympique Akbou, l'Olympique Magrane et l'IB Khemis El Khechena ont cartonné au cours de cette 22ejournée, en l'emportant respectivement (3-1) contre la JS Bordj Ménael et (3-0) contre le MC El Eulma. Enfin, Sour El Ghozlane et Chelghoum Laïd sont également sortis victorieux de cette 22e journée après l'avoir emporté contre le MO Constantine et le NRB Teleghma, sur le même score de deux buts à un.