Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Lounès Magramane, a coprésidé, dimanche à Alger, avec son homologue russe, le vice-ministre des Affaires étrangères, Représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et l’Afrique, Mikhaïl Bogdanov, la deuxième session des consultations politiques algéro-russes, indique un communiqué du ministère.

«Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la concertation et du dialogue politique bilatéral, a été l’occasion d’échanger, avec le partenaire russe, sur la coopération bilatérale dans son ensemble, conformément à l’esprit de la Déclaration de partenariat stratégique et approfondi signé à Moscou, en juin 2023», lit-on dans le communiqué. «Il a été également procédé, lors de ces consultations politiques, à un examen approfondi de nombreuses questions régionales et internationales d’intérêt commun», ajoute la même source.