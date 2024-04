Pour la deuxième année de suite, l'Algérie sera le pays hôte du Championnat d'Afrique ITF/CAT des U16 ''garçons et filles'', prévu du 15 au 20 avril 2024 au Tennis club de Bachdjarah (Alger), où les sélections algériennes ambitionnent de créer la surprise en présence des ténors africains.

Une 46e édition qui s'annonce difficile pour les représentants algériens, surtout en garçons, étant donné que les meilleurs du continent ont confirmé leur présence au Tennis club de Bachdjarah.

Conscients de la difficulté de la mission, les Algériens ne devront pas pour autant baisser les bras, mais essayeront tout de même de lutter jusqu'au bout afin de "tirer leur épingle du jeu" face aux leaders africains.

''Nous allons jouer le titre qui nous a échappé l'an dernier notamment chez la catégorie des filles.

Nos chances sont intactes avec notre meilleure athlète, en l'occurrence Maria Badache.

Cette dernière, tête de série N1 et grande favorite pour le sacre final, aura son mot à dire à domicile'', a déclaré à l’APS, Nabil Cheriak, président de la Fédération algérienne de tennis (FAT).

Et d'enchaîner: ''Pour les garçons, le niveau technique sera plus élevé mais je suis persuadé que les nôtres vont se surpasser et créer quelques surprises.

Je m'attend à une présence importante du public pour soutenir ces jeunes qui tacheront de représenter dignement l'Algérie''.

L'Algérie participera au rendez-vous avec douze (12) athlètes dont six (06) filles.

L'équipe des garçons sera encadrée par l'entraîneur Sid Ali Akili, alors que celle des filles sera dirigée par Ahmed Ouadane.

Habitués à l'organisation des grands évènements

Concernant l'organisation de cet évènement majeur, le président de la FAT a souligné que l'instance fédérale fournira tous les moyens nécessaires pour la réussite de cette nouvelle édition.

''Nous sommes très heureux d'annoncer l'organisation de ce rendez-vous continental pour la deuxième année de suite. Je pense que le choix de l’Algérie a été dicté par la réussite de l'édition de 2023 et de la série de compétitions internationales que nous avons organisée l'année dernière'', a déclaré à l'APS, Nabil Cheriak.

Soixante-quatre (64) athlètes dont trente-deux filles (32) issus de 16 pays sont inscrits dans la liste initiale, à savoir: l'Algérie (pays hôte), la Tunisie, le Maroc, l'Egypte, le Cameroun, Madagascar, le Nigéria, le Mozambique, le Botswana, le Ghana, l'Ile Maurice, le Kenya, le Zimbabwe, le Togo, l'Angola et le Lesotho.

''J'estime que le nombre des pays qui seront présents en Algérie est important. L’infrastructure de Bachdjarah détient toutes les commodités demandées et nous allons assurer une bonne organisation pour faire de cet évènement une grande fête sur tous les plans'', a conclu le président.

Les tableaux de la compétition seront dirigés par le juge arbitre algérien Amine Mohatet, titulaire d'un White Badge.

Ce rendez-vous continental est organisé par la Fédération algérienne de tennis (FAT), en collaboration avec la Confédération africaine de tennis (CAT) et la Fédération internationale de tennis (ITF).

La Jeune Badache compte aller le plus loin dans la compétition

La joueuse de tennis algérienne Maria Badache tentera d'aller le plus loin possible au Championnat d'Afrique ITF/CAT de la catégorie U16, que l'Algérie s'apprête à organiser à partir du lundi et pendant cinq jours de suite, au Tennis Club de Bachdjarah (Alger) et ce pour la deuxième année de suite.

Tête de série N1, Badache (15 ans) ambitionne de confirmer son statut de ''grande favorite'' et décrocher le vermeil à domicile.

''Je vais participer à cette échéance continentale avec l'intention de faire bonne figure et se donner à fond, d'autant qu'il s'agit d'un rendez-vous qui sera disputé en Algérie.

Je prendrai les matchs, un par un, pour réaliser un résultat positif afin de hisser haut le drapeau national dans un tournoi qui sera relevé", a déclaré à l'APS, Maria Badache.

En vue de sa participation au Championnat d'Afrique, Maria Badache (168e ITF juniors) a été engagée dans deux tournois internationaux ITF junior J100 en Turquie, en présence de plusieurs joueuses mieux classées dans le ranking ITF Juniors.

"J'ai pris part à deux tournois ITF/juniors en Turquie qui m'ont servi de préparation pour le Championnat d'Afrique.

Par la suite, je vais continuer à travail pour pouvoir accéder au top 100 ITF juniors et composter mes billets pour les tournois du Grand Chelem juniors notamment Wimbledon et l'US Open, cette année", a-t-elle précisé. Enfin, Maria Badache a tenu à remercier ''la Fédération algérienne de tennis pour son soutien, ainsi que son coach et ses parents pour l'accompagnement''.

