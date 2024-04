La télévision d'Etat iranienne a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche que le Corps des gardiens de la Révolution, a lancé une "vaste" attaque de "drones et de missiles" contre l'entité sioniste "en réponse aux nombreux crimes commis par le régime sioniste, notamment l'attaque contre la section consulaire d'Iran à Damas".

"En réponse aux nombreux crimes commis par le régime sioniste, notamment l'attaque contre la section consulaire de l'ambassade de la République islamique d'Iran à Damas et le martyre d'un groupe de commandants et conseillers militaires de notre pays en Syrie, l'armée de l'air de la Force aérospatiale du Corps des Gardiens de la révolution islamique a tiré des dizaines de missiles et de drones" contre l'entité sioniste, a précisé la télévision d'Etat en citant les relations publiques des Gardiens. Après l'annonce du lancement de cette opération, baptisée "Promesse honnête", l'agence officielle Irna a indiqué qu'"une première vague de missiles balistiques" avait été lancée contre l'entité sioniste.

La Jordanie et le Liban, ont annoncé la fermeture de leur espace aérien, de même que l'Irak, frontalier de l'Iran. Début avril, au moins onze personnes ont été tuées dans des frappes aériennes sionistes contre le bâtiment du consulat d'Iran à Damas. Dans une déclaration retransmise par les médias iraniens, l'ambassadeur d'Iran en Syrie avait affirmé que l'annexe de l'ambassade avait été visée par "six missiles tirés par des chasseurs F-35". Il avait assuré que l'Iran allait apporter "une réponse décisive" à cette attaque.

L'action militaire iranienne contre l'entité sioniste est basée sur l'article 51 de la Charte de l'ONU (mission iranienne)

La mission permanente de l'Iran auprès des Nations Unies a déclaré que l'action militaire de son pays contre l'entité sioniste était basée sur l'article 51 de la Charte de l'ONU, relatif à la légitime défense, et qu'elle constituait une réponse à l'attaque meurtrière sioniste ayant visé le consulat iranien en Syrie, a rapporté dimanche l'agence de presse officielle IRNA.

La mission iranienne a fait ces remarques alors qu'elle donnait des précisions sur les frappes de missiles et de drones à grande échelle de son pays lancées tôt dimanche contre l'entité sioniste en représailles à son attaque le 1er avril contre la section consulaire de l'ambassade iranienne à Damas, tuant sept Iraniens, dont deux commandants chevronnés, selon IRNA. La mission a déclaré que l'attaque contre l'entité sioniste pouvait être considérée comme conclue. "Toutefois, si le régime sioniste commet une nouvelle erreur, la réponse de l'Iran sera beaucoup plus sévère. Il s'agit d'un conflit entre l'Iran et le régime sioniste voyou, dont les Etats-Unis doivent se tenir à l'écart", a-t-elle averti. La mission a ajouté que si le Conseil de sécurité des Nations unies avait condamné "l'agression" sioniste contre les missions diplomatiques iraniennes à Damas et avait par la suite jugé ses auteurs, "il n'aurait peut-être pas été nécessaire que l'Iran punisse" l'agresseur.

Le Corps des gardiens de la révolution iranienne (CGRI) a déclaré dans deux communiqués distincts qu'il avait lancé "des dizaines de missiles et de drones" et "frappé et détruit avec succès" d'importantes cibles militaires appartenant à l'armée sioniste dans les territoires palestiniens occupés, en réponse aux "nombreux crimes sionistes". Le CGRI a également averti que toute menace de la part des Etats-Unis et de l'entité sioniste recevrait une réponse réciproque et proportionnée de la part de l'Iran.