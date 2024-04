Les travaux de la 8e Conférence internationale des parlementaires sur la mise en œuvre du Programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement (IPCI/CIPD), auxquels ont participé 120 pays, dont l'Algérie, ont pris fin à Oslo (Norvège), a indiqué samedi un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).

La dernière séance a été marquée par "plusieurs débats dans le cadre des 12 ateliers ayant réuni des représentants des Parlements de 120 pays dans le but de s'entendre sur la vision 2030, avant l'adoption à l'unanimité du communiqué final de la conférence", a précisé la même source.

L'Algérie était représentée à cette conférence par le président de la Commission de la santé, du travail, de la formation professionnelle et des affaires sociales de l'APN, Zouhir Nasri, qui a présenté, à cette occasion, l'expérience de l'Algérie en matière de protection de la santé, de la population et des droits de l'Homme. Il a souligné que l'expérience algérienne "repose sur une stratégie intégrée reliant différents secteurs pour atteindre les objectifs consacrés par la Constitution de 2020, notamment dans le cadre de l'égalité en droits et devoirs de tous les citoyens".

Le parlementaire algérien a évoqué, également, les droits des femmes, en particulier dans les domaines politique, socioprofessionnelle et de santé, affirmant que "l'Algérie, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, est déterminée à réaliser une percée économique après l'achèvement de l'édification institutionnelle".