Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a reçu, dimanche au siège du ministère, le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de Palestine, M. Mohammad Mustafa. M. Mohammad Mustafa est arrivé, samedi à Alger, dans le cadre d'une visite de deux jours.

Il a été accueilli, à son arrivée à l'Aéroport international Houari-Boumediene, par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, qui était accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, et du ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, M. Laïd Rebiga.