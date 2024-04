Les efforts consentis par l'Office national des œuvres universitaires (ONOU) dans le souci de numériser le secteur ont permis l’amélioration des services d'hébergement, de restauration et de transport offerts aux étudiants d'une part, et de renforcer, efficacement, le contrôle administratif d'autre part, assurant, ainsi, une gestion optimale des ressources financières.

A ce propos, le directeur général de l'ONOU, M. Mourad Korichi a indiqué dans un entretien accordé à l'APS que l'ONOU s’est taillé "une grande part" dans le plan directeur de numérisation du secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, tant pour l'hébergement, que pour la restauration ou encore le transport.

Concernant les cités universitaires, il a fait savoir que "des terminaux de reconnaissance faciale ont été installés aux entrées des 421 résidences à travers le pays pour identifier les résidents, afin d'assainir ces résidences des étrangers et intrus, en sus de renforcer leurs mesures de sécurité en installant des caméras de surveillance, dont le nombre s'élève à 7300 caméras au niveau national".

Dans le même contexte, un programme spécial a été tracé pour numériser l'opération de restauration, en commençant par les restaurants intégrés qui ont bénéficié des systèmes de reconnaissance faciale, ce qui a permis de réduire le nombre de repas à un chiffre oscillant entre 400.000 et 500.000 repas durant la période s’étalant d'octobre à janvier, alors qu'il dépassait les 780.000 repas auparavant".

Cette procédure a été suivie par la digitalisation des 98 restaurants centraux au niveau national, à travers Portefeuille de tickets électroniques qui vient remplacer définitivement le ticket traditionnel depuis janvier dernier.

Le même responsable a souligné que l'utilisation de la carte multiservices pour les étudiants "a permis, entre octobre et janvier, d'économiser 5 mds DA, contribuant, ainsi, à la rationalisation des dépenses, au contrôle des ressources financières et à l’amélioration des prestations".

En ce qui concerne le transport universitaire, le parc national compte actuellement "5.855 bus en service, renforcés par l'application +MyBus+, qui permet aux étudiants de connaître les horaires et les itinéraires des bus, ainsi qu'à l'administration de surveiller l'activité des bus.

La numérisation du transport a permis d'économiser initialement 62 mds de centimes en deux mois".

M. Korichi a misé sur la poursuite de la numérisation du secteur des œuvres universitaires, que ce soit à travers le développement des plateformes existantes telles que "Minhati" et "Inchighalati", assurant le traitement des dossiers d'hébergement, de restauration, de transport et de bourse, tout en transmettant les réclamations des étudiants, ou à travers la création de nouvelles initiatives, dont la dernière en date est un projet de plateforme de prise en charge médicale et de soutien psychologique pour les étudiants, qui permet de prendre rendez-vous en direct ou à distance avec un psychologue pour les aider à faire face aux pressions.

Concernant les programmes futurs, le DG de l'ONOU a souligné que les services concernés "œuvraient à l'équipement de 270 restaurants et 230 résidences, avec l'entrée en exploitation de près de 73.000 nouveaux lits, ainsi que de 100 équipements de cuisine".