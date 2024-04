Le taux de réponse des commerçants et opérateurs économiques au programme de permanence au 2e jour de l'Aïd El Fitr a atteint 99,98% au niveau national, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

"Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations salue le respect de la permanence par tous les commerçants et opérateurs économiques concernés et leur engagement, au deuxième jour de l'Aïd El Fitr, avec un taux de 99,98% au niveau national, outre le nombre important de commerçants volontaires non mobilisés qui ont exercé leurs activités en cette occasion religieuse", lit-on dans le communiqué. Le ministère a rappelé, à l'ensemble des commerçants et opérateurs économiques, l'obligation de reprendre leurs activités commerciales de façon normale, à compter du samedi 13 avril 2024, selon la même source.

A cette occasion, le ministre du secteur, Tayeb Zitouni, a salué la réponse et l'engagement des commerçants et remercié les commerçants volontaires pour le renforcement du système de permanence, selon un autre communiqué du ministère. Le ministre a tenu, en outre, à remercier les agents de contrôle pour leurs efforts colossaux durant la fête de l'Aïd El Fitr et leur supervision de la permanence et de la disponibilité des produits en cette occasion religieuse.

A l'occasion, M. Zitouni a également salué tous les journalistes pour leur accompagnement durant le mois de Ramadhan et l'Aïd El Fitr", estimant que la conjugaison des efforts de tous a contribué à la stabilité du marché et à la garantie de meilleurs services aux citoyens.

Large suivi par les commerçants du programme de permanence dans l'ouest du pays (directeur régional)

La direction régionale du commerce et de la promotion des exportations d’Oran a enregistré un large suivi par les commerçants et les prestataires de services du programme de permanence de l’Aïd El Fitr pour garantir un approvisionnement régulier en produits de large consommation et des services, a-t-on appris, jeudi, auprès de la directeur régional, à Oran, Djilani Seboui.

M. Seboui a indiqué, dans une déclaration à l’APS, que les équipes chargées du contrôle du dispositif de permanence pendant les jours de l’Aïd El Fitr dans les wilayas d’Oran, Mostaganem, Aïn Témouchent, Tlemcen et Sidi Bel-Abbes, ont enregistré un large engagement de la part des commerçants, industriels et prestataires, chargés d’assurer la permanence, dont le nombre est estimé à 6090, soit un taux de réponse de 99,78 pour cent.

Selon le même responsable, l’opération de suivi supervisée par le directeur général du commerce extérieur au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, a confirmé la disponibilité de divers produits de large consommation, notamment le pain et le lait subventionné.

Pour sa part, la responsable de l’information à la direction de la wilaya et du commerce et de promotion des exportations d’Oran, Naïma Tahari a souligné que le taux de suivi des commerçants du dispositif de permanence durant le 1e et 2e jours de l’Aïd a atteint 100 pc au niveau de la wilaya, signalant que les cadres du secteur dans la wilaya ont supervisé l’opération de l’approvisionnement du marché en divers produits la veille de la fête, lors des sorties ayant touché différentes unités de production de la wilaya.

Le chef de bureau de l’Organisation algérienne de protection des consommateurs, Hadj Ali Abdelhakim a exprimé, quant à lui, sa satisfaction quant à la disponibilité de divers produits de large consommation et divers services aux deux premiers jours de l’Aïd El Fitr.

Dans la wilaya de Mascara, le taux de suivi de la permanence pour assurer la disponibilité des produits de large consommation demandés par le consommateur et des services a atteint 100 pc, a fait savoir, jeudi, le chef de bureau des relations avec le mouvement associatif à la direction de la promotion du commerce et des exportations, Ahmed Sassi.

Il a indiqué, à l’APS, qu’au deuxième jour de l’Aïd, les agents de contrôle des marchés et des locaux ont enregistré une adhésion de 877 commerçants et de 154 boulangeries dans les 47 communes de la wilaya, dans le cadre du dispositif de permanence visant à assurer une disponibilité en divers produits de large consommation et services, ce qui équivaut à 100 pc. De son coté, le chef de bureau de wilaya de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCCA), Mustapha Bousbaï a exprimé, à l’APS, sa satisfaction quant à l’adhésion totale des commerçants aux premier et deuxième jours de l’Aïd, expliquant cela par "une prise de conscience" du commerçant, grâce au travail périodique de sensibilisation de proximité à l’actif de la direction du commerce et de la promotion des exportations, de concert avec le bureau sus-indiqué.

Est du pays: le dispositif des permanences des commerçants respecté à 100% au 2ème jour de l’Aïd El Fitr (direction régionale)

Le dispositif des permanences pour le second jour de la fête de l’Aïd El Fitr a été respecté jeudi à 100% à travers les sept wilayas de l’Est du pays relevant de la direction régionale du commerce et de la promotion des exportations de la région de Batna, apprend-on de cette direction.

Les 5.213 commerçants et opérateurs économiques réquisitionnés pour la permanence de l’Aid El Fitr dans les wilayas de Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela, Tébessa, Constantine, Biskra et Ouled Djellal ont observé strictement le programme des permanences tracé pour ce second jour de cette fête religieuse, a affirmé à l’APS, Mourad Mezghache, chef du service d’information économique et de régulation du marché à cette direction.

La même source a fait état de la disponibilité des divers produits alimentaires, notamment de large consommation dans ces wilayas, signalant la reprise jeudi de l’activité de plusieurs commerçants qui n’étaient pas concernés par la permanence. La même direction régionale a mobilisé durant les deux premiers jours de la fête de l’Aïd El Fitr 288 agents de contrôle pour suivre la mise en œuvre du programme des permanences dans les sept wilayas en dépendant, selon encore la même source. Le taux de respect de la permanence au premier jour de l’Aïd El Fitr dans ces sept wilayas de l’Est du pays a été de 100% permettant ainsi d’assurer la disponibilité des divers produits de large consommation, a rappelé la même source.

L'ANCA satisfaite du respect par les commerçants du programme de permanence

L'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a exprimé, jeudi dans un communiqué, sa satisfaction du respect par les commerçants et les opérateurs économiques du programme de permanence de l'Aïd El Fitr, relevant que le taux d'adhésion avait atteint 100% dans certaines wilayas.

Cette "large" adhésion au programme de permanence concerne différentes activités définies par les directions de commerce et de promotion des exportations telles que les boulangeries, les commerces d'alimentation générale, de fruits et légumes et les services, selon la même source.

"Plusieurs commerces dont les propriétaires n'étaient pas inscrits sur la liste du programme de permanence, étaient ouverts, ont constaté des citoyens et des représentants d'associations locales de protection des consommateurs.

Un constat également fait par les agents de contrôle au niveau des directions de commerce et de la promotion des exportations", lit-on dans le communiqué.

Juste avant l'Aïd, les marchés et les commerces ont connu un rush des consommateurs pour s'approvisionner en produits alimentaires, vêtements et ingrédients pour la confection des gâteaux, en sus du pain au niveau des boulangeries dont la demande avait atteint "un niveau record".

Durant les jours de l'Aïd, les gares routières ont connu une grande affluence des voyageurs, outre une activité dense des taxis et des bus de transport de voyageurs.

A cette occasion, l'ANCA a remercié les commerçants et les opérateurs économiques "qui ont fait preuve d'une grande conscience quant au devoir d'assurer le service public et de respecter le programme de permanence, conformément aux lois en vigueur".

L'ANCA a appelé l'ensemble des commerçants, des fournisseurs de services et des opérateurs économiques non concernés par la permanence à reprendre leurs activités et à ouvrir leurs locaux juste après les jours de l'Aïd, et ce à partir de samedi, relevant que les marchés de gros et les réseaux d'approvisionnement fonctionnent normalement au niveau de toutes les wilayas. L'ANCA a également appelé les usagers de la voie publique à la vigilance et au respect du code de la route.