Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a donné des instructions, lundi, pour l'attribution des attestations d'affectation à l'ensemble des souscripteurs restants du programme AADL 2 dans les prochaines semaines, a indiqué un communiqué du ministère.

Le ministre a donné ces instructions lors d'une réunion qu'il a présidée au siège de son département, consacrée à la clôture du programme AADL 2, en présence des cadres centraux du ministère, du directeur général de l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement "AADL" et des directeurs régionaux de l'agence, précise le communiqué.

La réunion a été l'occasion de présenter le bilan du programme qui a révélé que le nombre de souscripteurs dont les attestations d'affectation ont été octroyées, a atteint 535.521 au niveau national, dont 16.718 souscripteurs bénéficieront, dans les jours à venir, de ces certificats au niveau de 27 wilayas, selon la même source.

Au total, le nombre de souscripteurs au programme AADL 2 s'élève à 561.688, en comptant ceux qui ont payé la première tranche au 30 mars 2021, soit 27.112 souscripteurs après l'examen de leurs recours.

A la lumière de ces chiffres, M. Belaribi a ordonné l'achèvement de l'opération d'attribution des certificats d'affectation au profit des 26.167 souscripteurs restants, souligne la même source qui précise que le ministre a instruit, à cet effet, le directeur général de l'AADL de prendre les mesures nécessaires pour l'octroi de toutes les attestations d'affectation restants "dans les prochaines semaines".

Dans ce sillage, M. Belaribi s'est félicité des résultats obtenus et qui ont abouti à la clôture du dossier AADL 2 à travers 38 wilayas, selon la même source. Le ministre a insisté sur la nécessité d'accélérer la réalisation des derniers projets de l'AADL 2 dans les autres wilayas avant le lancement du projet AADL 3, appelant à la mise en place d'un calendrier à cet effet.

"L'expérience acquise en matière de réalisation de ce nombre considérable de logements a permis de concrétiser les projets avec célérité et qualité en levant toutes les entraves", a-t-il mis en avant.

Evoquant les projets en cours accusant des retards, le ministre a ordonné la convocation des sociétés "Cosider, Bezzala, Belaamech et Sotraba" au siège du ministère pour rencontrer le directeur général de l'habitat en présence du DG de l'Agence AADL en vue de lever les entraves et finaliser ces projets dans les plus brefs délais, ajoute le communiqué.