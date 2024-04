Les demi-finales de la Coupe d'Algérie de football 2023-2024 se joueront les mardi 23 et mercredi 24 avril, a annoncé la Fédération algérienne football (FAF) dimanche dans un communiqué publié sur son site officiel.

La commission d'organisation de la Coupe d'Algérie procédera d'abord à un tirage au sort pour déterminer les matchs du dernier carré, à une date qui reste à déterminer. La première demi-finale tirée se jouera le 23 avril et la seconde est programmée le lendemain.

Les quarts de finale de l'épreuve populaire débuteront le vendredi 12 avril avec au menu le match entre le CR Belouizdad et l'actuel leader de la Ligue 2 amateur (groupe Centre-Ouest) l'ES Mostaganem, au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine (17h30).

Le CS Constantine affrontera le samedi 13 avril l'ES Ben Aknoun au stade Miloud-Hadefi d'Oran (17h30), alors que le MC Alger se mesurera au WA Tlemcen le dimanche 14 avril au stade du 5-juillet (20h30).

En mise à jour des 1/8es de finale, l'USM Alger croisera le fer le vendredi 12 avril avec le RC Bougaâ (inter-régions) au stade olympique du 5-juillet (17h30), en match comptant pour la mise à jour des 1/8es de finale. Le vainqueur de cette confrontation affrontera l'US Biskra, le mardi 16 avril au stade du 19 mai 1956 (Annaba) à 20h30. Six pensionnaires de la Ligue 1 professionnelle restent toujours en lice dans cette compétition, il s'agit du MC Alger, USM Alger, ES Ben Aknoun, CR Belouizdad, CS Constantine, et US Biskra, rappelle-t-on.