Résultats et classements à l'issue des matchs de la 16e journée du groupe Centre-Est et des matchs de mise à jour du groupe Centre-Ouest du Championnat d'Algérie de volley-ball, Nationale 1 messieurs, disputés vendredi et samedi soir :

Groupe Centre-Est / 16e journée :

Vendredi :

NR Bordj Bou Arreridj - EF Ain Azel 3-0

JM Batna - ES El-Eulma 0-3

MB Bejaia - ES Tadjenanet 3-1

Samedi :

Olympique Ain M'lila - OMK El-Milia 1-3

JSC Ouled Adouane - ES Sétif 3-0

Classement : Pts J

1. JSC Ouled Adouane 38 16

2. ES Tadjenanet 33 16

3. OMK El-Milia 33 16

4.ES Sétif 32 16

5. MB Bejaia 29 16

6. ES El-Eulma 26 16

7. Olympique Ain M'lila 25 16

8. EF Ain Azel 12 15

9. NR Bordj Bou Arreridj 5 16

10. JM Batna 4 15

Groupe Centre-Ouest / Mise à jour (15e journée) :

Samedi :

JS Messelmoun - ASV Blida 0-3

Classement : Pts J

1. ASV Blida 48 17

2. WA Tlemcen 45 17

3. MC Alger 33 17

4. JS Messelmoun 30 17

5.PO Chlef 30 17

6. ES Bethioua 29

17 7. O. El Kseur 17 17

8. JSB Ighram 14 17

9. RC M'sila 6 17

10. RM Arzew 3 17.