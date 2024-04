Le cavalier Bentabet Hassen du club équestre "El-Moughit" d'Oran s’est adjugé le grand prix deux étoiles de la 2ème semaine du concours national "Spécial Ramadhan" de saut d’obstacles, clôturé samedi soir au centre équestre "Etrier Oranais" à Es-Senia (Oran).

Le cavalier Bentabet Hassen du club équestre "El-Moughit d’Oran montant "Bimbo des forêts" s'est illustré de fort belle manière pour la 2è semaine consécutive en décrochant la première place avec un sans faute sur des obstacles de 1,35 mètre, devant Mustapha Lahouel du club Haras Elégance enfourchant "Cornelise" et Boutarfa Kamel du club de la Garde Républicaine montant "HHS Zeus".

Cette épreuve reine, disputée en deux manches, a regroupé une trentaine de cavaliers et cavalières seniors et juniors et des chevaux de 6 ans et plus, offrant un beau spectacle aux mordus de l’hippisme venus en grand nombre.

En grand prix juniors sur des obstacles de 1,20 m, la cavalière Kamila Habaz du club hippique jeunesse sportive de Tixeraïne sur "Daily D’hem" a remporté la première place, tandis que le prix cadets sur la hauteur de 1,15 m est revenu au jeune Guerfi Koceila de la ferme équestre Ouled Fayet d’Alger montant "Silvana".

Chez la catégorie des débutants sur des obstacles de 80 centimètres, le jeune cavalier Belmokhtar Yasser de l’Etrier oranais s'est illustré de fort belle manière en décrochant la première place devant Belguendouz Fateh du club Ecurie Oranais Nahal Abed du club équestre de Mostaganem.

Rappelons que les grands prix de la première semaine équestre ont été remportés par le même cavalier Bentabet Hassen montant "Bimbo des forêts" et le cavalier Benaissa Moulay Driss sur "Daktari", deux cavaliers sociétaire de la formation équestre El- Moughit d’Oran.

Deux week-ends durant, les meilleurs couples cavaliers et cavalières présents à Oran ont rivalisé, au grand plaisir des spectateurs, dans 30 épreuves dont les deux grands prix deux étoiles, jugés d’un niveau technique "appréciable" par les spécialistes présents à Oran.

Organisée durant deux semaines par le club équestre "Etrier oranais" en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports et l’APC d’Es-Senia (Oran), dans le cadre de l’animation du mois sacré de Ramadhan, cette compétition a regroupé plus de 140 cavaliers et cavalières des catégories débutants, cadets et juniors-seniors d’une vingtaine de clubs équestres du pays.

En clôture de cette soirée équestre, des cadeaux ont été remis aux vainqueurs, en présence du président de la Fédération équestre algérienne Remili Zoheir, des autorités locales et de représentants de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Oran.